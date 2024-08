Hay gente en Panamá que no quiere que se cambie la Constitución Nacional. Se sienten cómodos con la que tenemos. Argumentan que ¿para qué cambiar?, si eso no va a traer más empleos ni más seguridad... Otro argumento que hay es que una Constituyente paraliza el país. Pero la realidad es que cualquier argumento es válido cuando no se quiere dar el paso necesario para que Panamá tenga un nuevo Contrato Social. Pero las respuestas a todos esos argumentos para no cambiar la Constitución radica en que la actual no nos permitirá avanzar hacia el desarrollo. Por ejemplo: No espere tener una nueva Asamblea, si las reglas para elegir los diputados no cambian. No espere que el Ejecutivo no mande en el Judicial, si la forma de elegir a los magistrados y el período que deben servir, sigue siendo igual. No espere que no se autoprotejan diputados y magistrados, si siguen investigándose entre ellos. Panamá sí necesita una nueva Constitución y debemos procurar que sea en este período gubernamental. Que los diputados a elegir en la próxima contienda electoral, sea por las nuevas reglas. Necesitamos hacer cambios de raíz y con una Constitución que nos lleve a ese futuro desarrollado. No podemos seguir con un sistema judicial al vaivén de la política. Que juegue a los intereses. Y sí, es necesario un nuevo Contrato Social para sacar a Panamá del estancamiento y poder llevarla a un nuevo comienzo, a un sitial de progreso y desarrollo. ¡Así de simple!