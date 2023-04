La llorona del 1 de abril de 2023

EN LA PIQUETA

Dice que seis concejales le metieron una demanda penal al alcalde de Chame, por estar operando con un presupuesto no aprobado por el Consejo Municipal. Que ya el caso está en la fiscalía y lo que esperan es separarlo del cargo. ¡Madre mía!

DEBATE

Dice que Ñito Adames será el árbitro en el debate programado en Omega Stereo entre el Toro y Jaime Porcell. ¡Santa Bárbara bendita!

CASO LA ANATI

Me mandaron esto: “El Corruptor convenció a dos de Anati para que le ayudaran a titular tierras ilegalmente. Resulta que los otros funcionarios no accedieron y se les cayó el negocio. Al no poder titular, denuncian a esos dos”.

CASO LA ANATI II

Y agrega: “Ojo fiscalía. Aproveche que tienen en frente al Corruptor, miembro de una banda roba tierras, los cuales, de la mano de un repre y un juez de paz por Pacora, se la pasan quitando tierras ilegalmente”. ¡Ay padre!

MELENA

Hoy es el centenario del natalicio de Edgardo “Melena” Carles Grimaldo, quien en vida fue un gran penonomeño que se desempeñó como ingeniero, comerciante, reforestador, político y miembro prominente del Club de Leones.

MELENA II

El libro póstumo recién publicado sobre la vida de Melena y escrito por Ana Teresa Benjamín, es una pieza que todos deberían leer. La cita, “la diputación no es una mercancía que se vende ni se compra”, de uno de sus discursos en 1967, debería leerse todos los días al inicio de las sesiones legislativas.

ELECTO

El empresario Adolfo Fábrega fue electo como el nuevo presidente de la Gran Cámara. Fábrega reemplazará a Marcela Galindo. ¡Aplausos!

COSAS DE BANCOS

Euronews confirma en su nota de prensa del 29 de marzo que las oficinas en París de cinco bancos europeos, de los cuales cuatro son franceses, fueron allanadas hace unos días por sospechas de participar en esquemas de evasión fiscal y de lavado de dinero.

COSAS DE BANCOS II

El banco inglés HSBC (hallado culpable por lavar fondos del cartel de Sinaloa) y los bancos franceses BNP Paribas, Societe Generale, Natixis y Exane, se presume actuaron en forma criminal en el escándalo de los dividendos “cum-cum” de 2017. Es decir, los que más critican a Panamá, los europeos, 6 años más tarde están allanando las oficinas de los responsables de un esquema de evasión fiscal masivo por más de 69 mil melones.

DIMENSIÓN DESCONOCIDA

Nos cuenta el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que los honorables miembros de la junta directiva del Cajetón viven en la dimensión desconocida. Solamente les importa lo que se dice de ellos en las glosas. ¡Juega vivo, Manolón!

CLIMA DE TERROR

La Chilindrina se autoproclamó la Jeanne d'Arc de los trabajadores del Cajetón y alertó sobre un horrible clima de terror que se vive en una policlínica. Solicitó que se practicara un exorcismo. ¡Llamen a madame Kalalú!

EN FORMA

Dice que el papa Francisco asistirá a la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro, después de su reciente hospitalización por una bronquitis. Así lo confirmó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.