La llorona del 5 de mayo de 2023

LA RÉPLICA

Dulcineo le envió una nota réplica al director de 'La Decana', en la que afirma que “es falso que este servidor presionó al señor Waked para firmar el fideicomiso. Es más, nunca sostuve una reunión con el señor Waked...”.

DE LOS VARELALEAKS

“Si es admitida (la demanda ante la CSJ) podría tumbar la venta de Soho (Mall) y además sería el primer paso para una demanda contra BNP y el Estado”, le escribió Dulcineo a Cachaza. “La rechazamos”, respondió tajante Cachaza.

DE LOS VARELALEAKS II

En esos mismos VarelaLeaks, Dulcineo le dijo a Cachaza, el 14 de junio de 2017, que había acordado “con la gente de Soho alquilarles la Torre Norte, que son 36.000 metros, a $15.000 más $2.000 de mantenimiento (mensuales)”. La idea era mudar hacia ese centro comercial algunas oficinas del Estado.

REACOMODO

Me mandaron esto: luego de un reacomodo decorativo de las fotos de los expresidentes de la Corte, disimuladamente quitaron la del Blower Moncada y la de Nachy me grabaron me grabaron. ¡Cara...mbola!

MALCRIADO Y PELIGROSO

También me llegó esto: “Que un azucarero con nombre de santo y recién botado de su ingenio, ahora amenaza a los ejecutivos del HipoRemon con armas. Pronto estará sin caballos y sin azúcar”. ¡Santo cielo!

PROPUESTAS

Blandón tuiteó: “Un presidente debe ser capaz de tomar decisiones con una visión desde la planificación urbana. Como presidente, haría lo necesario para mudar las oficinas burocráticas de los inmuebles que ocupan en el Casco. Debe crearse espacio cultural y de uso colectivo, que promueva turismo...”.

PROPUESTAS II

Y agregó: “Hoy día, hay infinidad de espacio de estacionamientos en el Casco ocupado por carros oficiales o de funcionarios. El Palacio de las Garzas debe ser la casa ceremonial del Estado, pero las oficinas del Ministerio de la Presidencia deben quedar fuera de San Felipe. Hay que hacerlo”.

MIGRANTES

Dice alguien que el cierre de la frontera sur es lo que procede para que las autoridades colombianas frenen a los coyotes y atiendan a sus compatriotas en su propio territorio. Toca trabajar de verdad Senafront. ¡Mejeto!

LO QUE CIRCULA

Por redes circuló ayer que “el problema de Martín es que sin el PRD es Espino y no Torrijos. Que el día de la elección se lo lleva en fly la monja loca. ...Rómulo sin Morgan es Heurtematte y José sin su padre “Blandón” no llega ni a la esquina, y Toto es mantequilla. Al final, los Ricardos pueden sorprender. Ojo, Gaby está haciendo calistenia para la próxima de la próxima elección”. ¡Ave María purísima!

EL ARTÍCULO

La destacada economista caribeña Marla Dukharan publicó un artículo el 5 de mayo titulado: “Venezuela, Vanuatu y el Vaticano - Si no tienes a Dios, mejor que tengas petróleo”. En dicho escrito opina que “la invasión rusa de Ucrania ha afectado a la ciudad de Londres de manera bastante singular, catapultándola repentinamente a una muy merecida infamia como el principal lugar de lavado de dinero oscuro (oligarca ruso) del mundo. ¡Finalmente!

EL ARTÍCULO II

Sin embargo, todo este tiempo los creadores de la lista negra de la Unión Europea (UE) estaban convenientemente ciegos a la culpabilidad de Londres y Rusia, sin duda basada en su relación umbilical: el Reino Unido es el tercer mayor socio comercial de la UE y Rusia el quinto”. ¿Alguna duda de que las listas son políticas?