La llorona del 12 de mayo de 2023

CON CULILLO

Me dicen que hay un poco de cocotudos muy asustados por lo que pueda pasar en estas elecciones. Que sus fichas no han cuajado y ahora recogen un fondo para usarlo como seguro. ¿Y esa vaina?

DE MÉXICO A LA CALLE

Me dicen que muchos dirigentes gremiales regresan de viaje el fin de semana, un periplo patrocinado por el seguro educativo. Vienen descansados y el lunes se van a protestar a Cárdenas. ¿Y quién atiende a los estudiantes?

ALTANERA

Una Mojica ha llegado a la dirección de Salud de la Caja y tiene un revulú con cirujanos, enfermeras y cuanta gente. Que su tonito altanero no se lo van a aguantar. ¡Ojo con esto, chino!

DEL MARAQUERO

Rubén Blades está muy parlanchín. Esto tuiteó: "Martinelli ya está sacando cuñas sobre su candidatura y ofreciendo proyectos (ciudad universitaria y ciudad gubernamental). Martín anda por el país reuniéndose y hablando con distintos grupos. ¿Y Lombana? Dijo en televisión que 'está conversando' con Vamos y Movin “desde el día 1, después de las elecciones. ¡Carajo, compa! Ya han pasado cuatro años y ¿todavía no tienen nada que decirle al país sobre qué han conversado desde el día 1?”.

DEL MARAQUERO II

Y agregó: “También dijo Lombana que 'invita a los independientes a sumarse a la visión de país' de su 'Otro Camino'. ¿Cuál 'visión' es esa concretamente? ¿Acaso es la eliminación del sistema clientelista y el reemplazo de las actuales estructuras de administración que lo sostienen? Y de ser así, ¿cómo propone Lombana convertir esta 'visión' en realidad?”. ¡Ay padre!

HIPOCRESÍA

Como un ejemplo más de la hipocresía europea, IFC Review publicó el 2 de mayo que el famoso autor sueco Hakan Nesser debe afrontar un juicio por “evasión agresiva de impuestos” al crear compañías en Malta para no declarar sus ingresos en forma correcta. Malta es un paraíso fiscal reconocido y distinguido miembro de la Unión Europea y de la OCDE. Pero Panamá, en las listas.

LEY DE CABOTAJE A MEDIAS

La ley de marras, firmada por el presidente Cortizo aún espera su reglamentación en un rincón oscuro del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. ¡Pilas!

LEY DE CABOTAJE A MEDIAS II

Según el vigilante marítimo, Noriel ya dijo que no va. ¿Por qué no va? No importa Nito, ni la Asamblea ni el país. Quizás ese sinsentido lo persiga, dicen los que saben. ¡Ajoooo!

GALLINA FINA

La nueva promesa del 8-4 es la joven Stephanie Cardoze que busca un espacio en las internas de los ñames. Dicen que hay más de 9 postulados. ¡Ajooo ta buena la cosa!

APOYO

Al joven Adrians Frauca lo admitieron en la universidad gringa de Georgetown y requiere de apoyo. Le faltan $10.290 para cubrir su estadía. Pueden aportar su grano de arena en la cuenta de ahorros del Banco General: Adrians College Fund 04-72-97-823758-9 y les estará muy agradecido este panameño.

LA PROCLAMAN

El Tribunal Superior de Elecciones, como máximo rector de los procesos electorales de la Universidad Autónoma de Chiriquí, tiene este mediodía la proclamación de la rectora ganadora (Etelvina de Bonagas) de la elección del 26 de abril, para el período 2023-2028.

EN LA CUERDA FLOJA

El que ha quedado en la cuerda floja es el profe Edwin Samudio que se puso a hablar más de la cuenta contra su propia universidad, y el Consejo General Universitario de la Unachi le metió una moción de censura.