La llorona del 15 de mayo de 2023

LA CASITA

Dicen que la comidilla en Chame es la nueva casa del alcalde y la nueva casa de la mamá del alcalde. Que los representantes están en pie de guerra y no se extrañen que hagan cantar al tesorero. ¿Y esa vaina?

EL RETO

Con lo que reveló el exembajador gringo John Feeley donde Sabrina, ¿Se atreverá Anette Planells y su medio, a hacer una corrección pública? ¡Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da...!

LA DECEPCIÓN

John Feeley: “Confieso que me causa una gran decepción, por la forma como se desarrolló el caso… el juez decidió que el gobierno americano no tenía las pruebas suficientes para determinar que el Grupo Waked o que Nidal Waked estaba involucrado en lavado de dinero del cartel de Sinaloa...”.

LA DECEPCIÓN II

“Yo me di cuenta que el caso que traía de los Estados Unidos no era tan fuerte como me lo habían presentado… Siento decepción y me da pena. Estados no es una democracia perfecta… si hemos cometido un error, pienso que nos toca corregir ese error...”.

CURIOSIDADES

Para ser uno de nuestros principales críticos, en lo que se refiere a nuestro sistema fiscal y plataforma de servicios financieros, Francia no debe tirar piedras con techo de vidrio. Reporta IFC Review el 10 de mayo que el gobierno francés presentó a su asamblea un nuevo paquete de sanciones para evasores fiscales. Lamentablemente, o por diseño, expertos señalan “la falta de ambición del plan”.

CURIOSIDADES II

El ministro de finanzas públicas de Francia, Gabriel Attal, le dijo a Le Monde que a los culpables de esta mala práctica se les impondrán horas de servicio comunitario. Los impolutos castigan con servicio comunitario a sus evasores pero le piden a Panamá que los encarcele y los considere lavadores de dinero. ¿Por qué nos tratan como república bananera y nos dejamos?, bueno eso es motivo de estudio.

OMNIPRESENTE COMO DIOS

Dice que una profe ganó un concurso de cátedra en el Centro Regional de la UP en Panamá Oeste, donde ya funge como docente. Pero ahora en la Facultad de Comunicación, ubicada en el campus central de la ciudad capital, la misma profe ha sido designada como coordinadora de una maestría en periodismo digital. Un misterio de omnipresencia que debe resolver la Vicerrectoría Académica y la Contraloría General.

LA PREGUNTA

Gazy Waked le pregunta a la ex canciller de Cachaza: "¿Isabelita estabas comprando o espiando? Recuerda que en La Riviera no aceptan tarjetas de crédito gracias (a) tu gran labor". ¡Mi madre!

BUSCANDO MANÁ

Los Consorcio Urbanyco, integrado por las constructoras Inversiones los Tres, S.A. y Line-X Panamá Corp., y el Consorcio CPHB Periférico, conformado por las compañías Constructora Prolosa, S.A. y Hombres de Blanco Corp., compiten por la construcción del mercado público de Las Garza.

BUSCANDO MANÁ II

El precio de referencia es de 11.7 melones. Consorcio Urbanyco ofertó 12.7 melones y Consorcio CPHB Periférico 12.5 melones.

¡QUÉ DENGUE!

No cojan los mangos bajitos, porque el dengue está alborota'o. Según el Ministerio de Salud, van 1,577 casos de dengue en lo que va del año. No van muertos, pero mejor no buscarla. ¡Ojo al Cristo!

EL AGUA Y EL ACEITE

Difícilmente los gremios docentes mantengan una sola línea. Entre ellos se califican de cobardes, traidores, sin poder, coimeros y otras hiervas aromáticas. Y en el medio los estudiantes pagando las consecuencias.