La llorona del 18 de mayo de 2023

LO PICÓ EL TALINGO

Al que lo picó el talingo fue al Jorgito, la mano derecha de Cachaza en el Canal. Dice que primero los gringos lo rebotaron de EE.UU. y le quitaron la visa y ahora el ministro Royo le pidió la renuncia. ¡Mi madre!

LA LLAVE NELSON

Me dicen que la entrevista con el expiloto tenía como propósito aplicar la llave Nelson, pero no tomaron en cuenta que la palanca se les rompió. Después quisieron enfriar la vaina, pero no les resultó. ¡Cara...mbola!

ARBITRARIEDAD

Me comenta alguien que justo el 15 de mayo pasado, día histórico para nuestra patria (conmemoración del fusilamiento del Gral. Victoriano Lorenzo), en La Palma se llevó a cabo un intento frustrado de desalojo de la señora Petra Antonia Hernández Bristan y su familia.

ARBITRARIEDAD II

Dice que miembros del Senafront, al mando del juez de Paz de Setenganti, carente de jurisdicción, intentó de manera ilegal el desalojo. La vaina fue que Petra Antonia, su familia y sus compañeras del barrio “Donde mandan las Mujeres”, evitaron se perpetrara este atropello... Los agentes del Senafront, con un manejo muy comedido, hicieron retirada del sitio, dejando solo al arbitrario juez.

TIERRA LLAMANDO A GAFI

Bloomberg, del día 15 de mayo, expone la falta de voluntad política del presidente mexicano en parar la producción y exportación de fentanilo a EE.UU. A pesar de que, en 2021, las agencias norteamericanas señalaron a 50 compañías dedicadas al trasiego de tan mortal y adictiva droga.

TIERRA LLAMANDO A GAFI II

Parece que al Gafi no le bastan las 70 mil muertes al año por sobredosis de ese opioide, los millones que produce el contrabando de la droga, las muertes entre pandillas y el blanqueo de capitales. Y el zar antidrogas mexicano Genaro García condenado a cadena perpetua por estar en la planilla de los carteles. Pero México no está en la lista del Gafi. Panamá sí. Tierra llamando a Gafi.

SE LANZÓ

El que se lanzó como candidato a la Presidencia fue Lombana, por el Movimiento Otro Camino. El hombre no le paró bolas a todo lo que dijo El Maraquero.

REVISIÓN

El que entró en modo revisión de la cirugía que le practicaron hace algún tiempo en la espalda, es el Loco. Ayer salió fotografiado con batita y casi, casi, que anestesiado.

GOL

Los medios de comunicación panameños cayeron en una cascarita que les metieron los españolitos de Sacyr y el Grupo Unido por el Canal. Según la info, GUPC le ganó un arbitraje al Canal por 35 melones. La vaina fue todo lo contrario. El Canal le ganó a GUPC que reclamaba más de 600 melones, pero al final le desecharon casi todo y solo le dieron un huesito de 35 melones, y a regañadientes. ¡Mejeto!

PELIGRA EL DIÁLOGO

Después de decirse de todo, las dos facciones de gremios docentes ahora organizan manifestaciones con gritos y discursos. Dice que la pelea es quién se lleva el trofeo de los pagos. ¡Mejeto!

TREPA QUE SUBE

Por Ecuador hay un trepa que sube que da espanto. El presidente Guillermo Lasso decretó ayer, en medio del juicio político en su contra, la denominada “muerte cruzada”, que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca a elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor. ¡Santa cachimba!