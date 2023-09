La llorona del 22 de septiembre de 2023

¿LEGISLANDO?

Dice Juan Diego que los Mosqueteros del TE están legislando en las reglamentaciones. Que eso no puede ser y en el caso de la “R” se está haciendo y con la anuencia de candidatos de libre postulación. ¡Ay padre!

UNO ES UNO

De acuerdo con Juan Diego, no porque le convenga va a aceptar que se viole la ley del residuo. Que las alianzas solo dan una “R” y no tres. Que ya metieron ese camarón en 2019, pero no debe permitirse otra vez. Que uno es uno y punto.

INACTIVO

El embajador y cónsul de Panamá en Japón, un tal Carlos, tiene por envío de Cancillería una nota para que solicite cita con junta directiva de Suzuki Japón, por un lío de falsificación de piezas y no mueve un dedo. ¡Esto se hincha!

ENTERADO

Me dicen que Juan Diego sí estaba enterado de la reunión donde se sustentó el presupuesto de la descentralización, porque habilitó a su suplente y dejó preguntas pre elaboradas. ¡Ajoooo!

LO QUIEREN BAJAR

Al que le han montado la motosierra es a Rómulo, por esa vaina de que perdió sus derechos ciudadanos cuando se volvió gringo. El caso está ahora en la Tremenda Corte. ¡Mejeto!

LO QUIEREN BAJAR II

Según me cuentan, el hecho de hayan hecho asomarse al abogado Teófanes significa que alguien muy interesado quiere bajar a Rómulo. Bueno, al final la Tremenda Corte tiene en sus manos la suerte de Rómulo y del Loco. ¡Ataja!

ÚLTIMO ADIÓS

Una sentida muestra de aprecio, cariño y respeto fue el funeral de nuestro amigo Fernando Peña Morán. La emoción que produjeron los testimonios de quienes lo conocieron, fue el mejor homenaje al maestro y amigo. Hasta luego, hermano Peña.

SE RAYÓ

El Mechiblanco presentó un amparo de garantías para poder realizar sus toques en las fiestas de Guararé. Dice que pidió permiso para hacer la actividad en la que se haría un tributo al Poste de Macano Negro, pero que después se lo negaron.

NO LOS APOYAN

La gente de Probidsida anunció el cierre de sus oficinas en la provincia de Colón, porque no tiene dinero para sufragar los gastos que generan, brindando apoyo a personas enfermas de sida. ¡Hey Jairo, métete la mano en el bolsillo para ayudar a esta gente!

MINERÍA

El próximo 25 de septiembre, la comisión legislativa de Comercio retomará la discusión del contrato minero. Ya no habrá más consultas; solo podrán hablar los diputados de esta comisión, para aprobarlo o rechazarlo. Hay un fuerte rumor de que el documento podría ser retirado para “adecuarlo”, luego de tanto rechazo ciudadano que ha recibido.

CALLADITOS

Bloomberg reporta el 17 de septiembre, que tres bancos europeos: Edmund de un gol un Rothschild, Banque Havilland y Societe Generale, cooperaron con el italiano Fabrizio Amore para esconder valores, joyas y efectivo no declarados en cajillas de seguridad. Amore es miembro del grupo criminal Mafia Capitale. Pero Panamá... en las listas. Tierra llamando al Gafi.