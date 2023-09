La llorona del 27 de septiembre de 2023

OPORTUNIDAD

Ahora que Ortega echó al Incae de Nicaragua, podría Panamá ofrecerse como su nueva sede para Centroamérica. Sería de gran prestigio tener una universidad como esa, en un país que le pueda ofrecer la estabilidad que necesita.

SIN FUTURO

Después del escándalo por una estudiante que fue presuntamente abusada sexualmente, es necesaria una investigación seria que permita a la Asamblea Nacional la continuidad de la realización de las asambleas juveniles. La de 2023 podría ser la última, si no se hace algo para concluir una investigación y enseriar las cosas.

DEMANDA

La Tremenda Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos en el país. Panamá fue el primer país del mundo en prohibir toda publicidad, promoción o patrocinio de los productos del tabaco.

SUBIENDO

El que está en espera de que Casís dé el salto es Pinedo, porque el puesto del cámara man lo toma él en la libre postulación. ¡Hasta que se afila!

EMPRENDIMIENTO

Hay que felicitar al futbolista Armando Cooper, quien ha hecho una importante inversión en un restaurante en su provincia, Colón. No sólo da empleo a sus comprovincianos, sino que además es una forma de retribuir lo que el fútbol le ha dado en su carrera ¡Buena esa, Perco!

NO COBRAN

Me cuentan que funcionarios de las juntas comunales que conforman el distrito de David, en Chiriquí, tienen cinco meses que no cobran el salario. Mientras la Alcaldía de David no dice nada, la estabilidad familiar de muchas personas está en riesgo con esta situación.

CIERRE

La gente de la comarca Ngäbe Buglé le “ordenó” al Gobierno Nacional suspender todo lo que se haga con el contrato minero, y si no es así en los próximos ocho días cerrarán las calles. La palabra “ordenó” parece que no fue muy bien recibida.

LA AUTORA

Dice que en una reunión reciente en la DGI con el grupo Gapifi, fue el mismo director quien mencionó el nombre y apellido de la autora y promotora de la exigencia de registros contables a los abogados.

¿FIN DE LA OCDE?

El diario La Vanguardia de España, en nota del 24 de septiembre de 2023, reporta que además de la guerra en Ucrania el tema que más se resaltó en la Asamblea General de la ONU que acaba de pasar fue que su secretario general, Antonio Guterres, tomó la iniciativa de eliminar a la OCDE como líder de las políticas fiscales globales que han resultado un fracaso, ya que 78% de la evasión o elusión fiscal tiene lugar en los países miembros de la misma OCDE. Guterres descubrió el agua tibia.

'INTELIGENCIA' O PLAGIO

Varios escritores –incluyendo autores de best sellers como John Grisham, Jonathan Franzen y George R. Martin, cuyas novelas fueron la base de la serie Juego de tronos– presentaron una demanda en Nueva York contra la empresa OpenAI, creadora del ChatGPT, por el robo sistemático a escala masiva de sus obras.

FAVORES CAROS

En el Ministerio Laborioso de Bollolandia le dieron gabela a una empresa que construye donde hubo un deceso y el regente de la regional le dio chance extendido a la constructora, yendo en contra de lo establecido en materia de seguridad laboral. Qué dirá la dama del Rolex.