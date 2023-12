La llorona del 3 de diciembre de 2023

TIJERA

Me dicen que el Chicago Boy ya tiene listo el proyecto de presupuesto para 2024. Que la vaina viene muy podada, porque metió tijera hasta donde pudo. ¡Ay padre!

TIJERA II

Los recortes vienen desde subsidios, hasta leyes especiales, porque 2024 no pinta bien y hay que amarrarse los pantalones. ¡Santa Cachimba!

SALARIO MÍNIMO

Parece que lo otro que hace aguas es el tema del salario mínimo. Lo que me dicen es que no van a tocar ese asunto. En pocas palabras, quedará tal y como está hasta ahora. ¡Cara...mbola!

GRADO DE INVERSIÓN

JP Morgan ya vaticina la pérdida del grado de inversión. El Santander huele mal la cosa y deja a un lado el cuarto puente. ¿Alguien tiene una sugerencia?

QUE LOS PRESENTEN

Melitón ya salió proponiendo un diálogo para hablar de economía. Ahora le sugieren a los presidenciables que presenten sus equipos económicos y nos digan cuál es su estrategia para no perder el grado de inversión. ¡Ataja!

ACREDITADA

Tremendo poroto de la universidad de Panamá, ya que la facultad de Medicina fue acreditada por su alta calidad, por un organismo internacional que permite que los egresados de la facultad puedan hacer estudios de especialidad en Estados Unidos y Europa. ¡Aplausos!

ENTRE ABOGADOS

El ex magistrado Edgardo Molino Mola, en su libro sobre la jurisdicción constitucional, cita un precedente que apuntala la tesis de que no está prevista la llamada inconstitucionalidad por conexión.

ENTRE ABOGADOS II

El fallo de la Tremenda Corte sobre la ley minera, hizo lo contrario de lo que plantea Molino Mola, cuando se pidió la inconstitucionalidad del art.1 y declaró también la del 3 que prevé la retroactividad y cura algunos problemas. En pocas palabras, también decidió sobre algo que no se pidió ni se debatió en el proceso constitucional. ¡Ay padre!

CIFRAS MORTALES

Me escribe un abogado: Resulta insultante que 9 de las 10 ciudades donde más homicidios por 100 mil habitantes hay al año son en México, miembro de la OCDE y que no aparece en las listas de GAFI. Hay que ser muy ingenuo para no pensar que todos esos asesinatos están ligados a los carteles de droga que lavan dinero. Pero GAFI está más preocupado por países pequeños.

NI HIPO

La fuga de información Chipre Confidencial no causó ni un estornudo en la UE, donde Chipre es miembro. Veamos ahora que el IRS de los gringos enviará un equipo de investigación a ver si aprietan. Apuesto a que sí, el Imperio si les da miedo.

EN GACETA

Bueno, ya está en Gaceta Oficial el fallo de la Tremenda Corte sobre el contrato minero. A ver qué excusan dan los ngabes para mantener la Panamericana cerrada.

A CLASES

Las clases en los colegios públicos reinician mañana y culmina el año escolar el 29 de diciembre. El plan del Meduca era que se diera clases para recuperar hasta febrero, pero una vez más, los docentes decidieron que solo hasta el 29 de diciembre.