La llorona del 5 de diciembre de 2023

01. BAJAREQUE

Tremendo bajareque tiene el abogado Harley Mitchel, porque se fue de frente contra el contrato minero y resulta que él presentó una solicitud para una minera para extraer oro. ¡Malaya!

02. DEMANDA Y CONTRA DEMANDA Dice que están presentando o ya presentaron una demanda contra los diputados que aprobaron el contrato ley con la minera. El caso pasa a la Tremenda Corte. ¡Santo cielo!

03. DEMANDA Y CONTRA DEMANDA II La vaina es que parece que se afina una demanda contra los magistrados de la Tremenda Corte, porque en su fallo se contradicen con la postura de ese mismo tribunal en una sentencia de 1994 y cuya ponencia la tuvo Edgardo Molino Mola. La demanda pasa a la Asamblea. ¡Santa cachimba!

04. IGUALITO Dice alguien que sabe, que la sentencia de la Tremenda Corte nos pone igualito que el sistema anglosajón. Que con este precedente, por ejemplo, toda concesión, ya sea una frecuencia de radio o de un puerto, si no ha ido a licitación, cualquiera puede demandar su inconstitucionalidad. ¡Ay padre!

05. EL EMBAJADOR Los gringos sorprendieron a los latinoamericanos con la detención del exembajador de EE.UU. ante Bolivia y Argentina, Manuel Rocha, por supuestamente ser espía de los cubanos. ¡Mi madre!

06. EL EMBAJADOR II El Manuel Rocha estuvo por Panamá justo la semana pasada y acá se reunió con un poco de cocotudos. Ya no se sabe ni en quien confiar. ¡Mejeto!

07. CALENTÁNDOSE Dice que la denuncia penal que presentaron los productores de Tierras Altas en conjunto con la Cámara de Comercio de Chiriquí, contra 21 personas que mantuvieron los bloqueos de vías en el mes de noviembre, fue admitida por el Ministerio Público.

08. CANALLADA IMPERDONABLE Me mandan esto: Zenaida Fossatti es una funcionaria que no ha cobrado un centavo, desde hace más de un año cuando fue nombrada en la Facultad de Comunicación de la UP. Ya le informaron que solo trabaja hasta el próximo 15 de diciembre y que no le pueden pagar nada. Y la chica fue recientemente operada de una seria enfermedad. ¿Aló, derechos humanos?

09. LO BLOQUEARON Alvin Weeden puso en X: “Me bloqueó el señor Cedeño ofendido porque lo califique de TAQUILLERO lo cual es absolutamente cierto. Sabe perfectamente que está haciendo una denuncia penal con propósito mediático y eso no es correcto y mucho menos serio”. ¡No lo inviten a la misma fiesta!

10. LO MISMO, PERO... Alguien me mandó esto: “Cada año el municipio desembolsa $20.000 para decoración navideña de cada junta comunal. Pero la de Pueblo Nuevo usa el mismo árbol de metal, con los mismos adornos y foquitos, desde hace cinco años. Inauguró la Navidad el fin de semana, sin motivos navideños nuevos”. ¡Explícame, Santa!

11. NO MUY BIEN La gente de Moody’s está viendo con lupa el desenvolvimiento de la economía panameña. Dice Renzo Merino, vicepresidente y analista senior, que ve un debilitamiento en la fortaleza fiscal actual y a futuro en Panamá. ¡Santa cachimba!