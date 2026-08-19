La Llorona del 20 de agosto de 2026

INCAPACIDAD MÉDICA

En el ministerio de las culebritas no quieren relajo con los certificados médicos de incapacidad. Donde detecten certificados chimbos, las autoridades regionales de Salud mandarán el expediente directito al Ministerio Público. Así que, al parecer, se acabó el jueguito con las incapacidades de papel.

MANO AMIGA

Me dicen que un director de una entidad estuvo con un pie afuera del gobierno paso firme por algunas irregularidades que han detectado, pero, gracias a su alumna de golf, se salvó de abandonar la papa. Ya veremos hasta cuándo le dura la mano amiga.

DESPELOTE

En la misma entidad, que casi se queda sin director, se formó tremendo despelote cuando salió a la luz pública la instalación de cámaras digitales con sonido para vigilar a los funcionarios. Circula un audio del jefe de seguridad amedrentando al personal y pidiendo que despidan a todos, sin importar que algunos estén protegidos por ley.

SACADA DE PATA

Me cuentan que el ministro del chenchén tuvo que salir corriendo a corregir la metida de pata de presentar un proyecto de ley que elimina el impuesto del ITBI sin renta sustituta. Para tapar el hueco, salió con la idea de gravar algunos servicios y compras realizadas a través de plataformas digitales.

PRIMICIA

La Decana soltó la primicia la semana pasada de que el ministerio del chenchén gravaría los servicios y compras a través de plataformas digitales como Netflix, Amazon y otras apps. Me cuentan que, en esta vuelta, Airbnb se salva del machetazo, porque ese sablazo viene más adelante y podría ser del 12 %, vía Impuesto Selectivo al Consumo.

MILLONADA

Por los lados del ministerio del chenchén, los cálculos apuntan a que el nuevo impuesto a las plataformas digitales le dejaría al Gobierno unos 100 millones de billullos al año. La pregunta que queda flotando en el aire es cómo van a cobrar ese chenchén.

MAMÓN LEGISLATIVO

Después de tres días de debate en las vistas presupuestarias, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, se quejaba ayer de que un mamón terminó teniendo más vistas en las redes sociales que todo el debate del Presupuesto del Estado. El show del mamón le ganó al debate presupuestario.

SAUNA

Los residentes de San Francisco pensaron por un momento que se habían mudado a Cuba, porque pasaron toda la noche del martes y parte del miércoles a oscuras y sin luz eléctrica. Con el calorón que azota al país, las residencias terminaron convertidas en saunas de lujo, pero sin vapor ni aire acondicionado.

PIDEN VETO

En la sociedad civil organizada no han olvidado el mamotreto que aprobaron los diputados sobre el Reglamento Interno de la Cueva de la 5 de Mayo. El capítulo panameño de Transparencia Internacional pide al presi Mulino vetar el proyecto de ley.

ARRECIFE CORALINO

Hablando de veto presidencial, por los lados de la cueva de la 5 de Mayo tienen en la mira volver a aprobar por insistencia el proyecto de ley impulsado por Benicio, que busca flexibilizar las restricciones para construir en zonas marinas protegidas de Bocas del Toro y que fue vetado por el Ejecutivo.

DE INFARTO