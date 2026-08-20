La Llorona del 21 de agosto de 2026

VIENTO EN POPA

Las negociaciones entre el Gobierno panameño y una de las potencias para renovar el Acuerdo de Transporte Marítimo van viento en popa. El embajador de esa potencia dice que solo faltan algunos detalles “procedimentales”. Al parecer, el barco ya zarpó y solo esperan llegar a puerto.

RECESO

La Comisión de Presupuesto puso en stand by las vistas presupuestarias hasta el próximo lunes, cuando regresará el desfile de directores y ministros. Ayer, la cosa fue más técnica: créditos y traslados de partidas para tres ministerios y una autoridad.

APABULLADOS

Me dicen que a los dos candidatos etelvinistas les salió mal la jugada de dejar a la mayoría de los estudiantes sin derecho al voto. Ni con esa ventaja pudieron: Absel los apabulló con los votos administrativos y docentes y los mandó al segundo y tercer lugar. ¡Les salió el tiro por la culata!

ROMPIENDO CADENAS

El nuevo rector de la Unachi celebró con cadenas en mano y prometió romper las de la persecución y la opresión tras 13 años de Etelvina. Ahora le toca demostrar que también puede romper las cadenas del nepotismo, el amiguismo y las viejas mañas que quedaron enquistadas.

COMPRAS ONLINE

El debate por el nuevo impuesto a las compras y servicios en plataformas digitales ya está que arde, y eso que todavía no arranca la discusión en la Cueva de la 5 de Mayo. La viceministra Eida dice que tres de cada cuatro compras online se hacen fuera de Panamá.

DEBATE

En la cueva de la 5 de Mayo, sin duda, el debate estará candela, porque hay padrastros de la patria metiendo presión para aprobar la eliminación del ITBI sin amarrarla a la discusión del impuesto a las plataformas digitales. Pero también hay quienes ya adelantaron que no apoyarán la renta sustituta.

ENFADADO

El que anda echando humo con el Ejecutivo es el diputado Pérez Barboni, luego de que le vetaran el proyecto que modificaba un artículo del Código de Procedimiento Tributario sobre la evaluación de obras que impacten la recaudación. Dice que la propuesta buscaba más responsabilidad y transparencia fiscal.

ENTERRADO

Los diputados de la cueva centroamericana ya comenzaron a llegar a Panamá para la sesión del organismo regional que se celebrará la próxima semana. Y ya soltaron la bomba: la juramentación de Cortizo y Carrizo no está en la agenda. Al parecer, ese capítulo quedó enterrado y sin velorio.

CHENCHÉN REPARTIDO

Las cifras del ministerio del chenchén revelan que, entre el 15 de junio y el 14 de agosto, se han entregado 227,929 Cepanim a 79,344 beneficiarios, por un total de 52.9 millones de billullos. Ahora, la pregunta es cuánto de ese chenchén termina en el arca del Estado con la fórmula para cobrarlo.

PERFORADORAS

En el ministerio del agro ya tienen 2.3 millones de billullos para comprar tres nuevas perforadoras rotativas de pozos profundos y apoyar a pequeños y medianos productores. La entidad cuenta con cinco: dos están dañadas y las otras tres trabajan apenas al 25 % de su capacidad.

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