La Llorona del 27 de septiembrede 2026

RECORDERIS

El diputado amigo fiel anda gritando a los cuatro vientos que el famoso 3 % de adherentes para inscribir un partido político lo llevó el Tribunal Electoral. Al parecer, se le olvidó que la propuesta salió de RM y fue secundada por el PRD en la Comisión de Reformas Electorales, donde los partidos políticos tenían mayoría. ¡Que la memoria no le juegue una mala pasada!

ÑAMURA PARTIDA

La reconfiguración de los circuitos electorales aprobada en la cueva de la 5 de Mayo dejó grietas en la ñamura. La renuncia de Medin apunta a la postura que tomó la bancada, liderada por Popi, de no apoyar la propuesta original relacionada con la altiva provincia. La cosa quedó más partida que nunca.

JUGADA FELINA

La propuesta de la Plaza de la Democracia dividía el circuito 4-3 en dos circuitos uninominales. Pero en la cueva de la 5 de Mayo le metieron mano y lo dejaron plurinominal. Me dicen que detrás de la jugada está el Gato, que quiere postular a una persona vinculada con una empresa muy cuestionada por esos lares.

DIME QUÉ TE DOY

Los que se agarraron en X fueron el exñamista Carles y el jefe de los ñames en la cueva de la 5 de Mayo. Se dijeron de todo luego de que el exministro cuestionara a Popi por la postura del partido durante el debate de las reformas electorales. ¡La ñamura ardió en X!

PUÑO Y PROPUESTA

Si en la ñamura llueve, en el piardi no escampa. Me dicen que dos diputados casi se van a los puños porque uno de ellos quiere la Secretaría General del partido de Omar. De ese rifirrafe salió la propuesta de que el presidente sea el mandamás y no el secretario que pretenden colar en las reformas electorales.

REMEDIO CARO

Al parecer, el remedio que han adoptado los gobiernos para paliar la sequía en Azuero terminó saliendo más caro que la enfermedad. La construcción de pozos, lejos de ser la solución mágica, le está pasando factura a las fuentes hídricas de la región. ¡Apagan la sed hoy y agravan el problema de mañana!

DENUNCIA

La defensora de derechos humanos Magaly Castillo dejó esta denuncia en redes sociales: si eres vecino del corregimiento de El Cacao, en Capira, y tienes un conflicto comunitario que resolver, buena suerte, porque no hay Casa de Justicia Comunitaria. La jueza interina atiende desde su casa y, para rematar, no tiene personal.

VIGILANCIA IA

Por los lados de ENA le echarán mano a la inteligencia artificial para analizar videos y detectar posibles actos delictivos. La iniciativa ya está en fase de ejecución y permitirá identificar más rápido cualquier situación que pueda poner en riesgo a los usuarios de estas vías. La IA ya salió a patrullar.

SANTOS FESTIVALES

Por Guararé, la comidilla entre las celebridades del Festival de la Mejorana es la polémica por las declaraciones de un sociólogo que descalificó otro evento similar en las provincias centrales. Por Atalaya no cayeron bien las declaraciones y la reina del Festival del Guate declinó participar y pidió respeto por las tradiciones de cada pueblo.

DE FIESTA

Ya que hablamos de las provincias centrales, por Monagrillo, la tierra de los Patrones de la Cumbia, los fuegos artificiales no dejan dormir a nadie con la celebración de las patronales de San Miguel Arcángel. Ya está lista la tradicional barrera de toros en la plaza central. Sin duda, fiesta que mueve la economía de los pueblos interioranos.

ARROZ ASEGURADO