Orgullo de ser parte de la Universidad de Panamá a sus 90 años

La Universidad de Panamá cumple noventa años de existencia, y con ello reafirma su papel histórico como el gran espacio de pensamiento, libertad y progreso social del país. Nacida en 1935 en medio de un contexto nacional de búsqueda de identidad, la Universidad ha sido —desde entonces— la columna vertebral de la formación científica, humanística y cívica de miles de panameños que han contribuido a construir la República.

Para quienes tuvimos el privilegio de formarnos en sus aulas, este aniversario no es solo una fecha conmemorativa: es un motivo de gratitud y compromiso. Me siento profundamente orgulloso de ser egresado de la Universidad de Panamá, una institución que no solo me dio conocimientos jurídicos, sino una visión de justicia social, servicio público y respeto por la dignidad humana.

Hoy, como docente universitario, tengo el honor de continuar esa cadena de aprendizaje y transmisión del saber. Enseñar en la misma casa donde me formé me recuerda cada día que la educación es una de las formas más puras de retribuir a la patria. En cada estudiante que avanza, en cada joven que sueña con servir desde la abogacía, la ciencia o las artes, la Universidad renueva su espíritu de esperanza y transformación.

A lo largo de estas nueve décadas, la Universidad de Panamá ha superado obstáculos económicos, políticos y sociales, manteniendo siempre firme su compromiso con la excelencia académica y la autonomía universitaria. Ha sido refugio del pensamiento crítico, voz de conciencia nacional y promotora del desarrollo integral del ser humano.

Este aniversario nos invita no solo a mirar el pasado con orgullo, sino a mirar el futuro con responsabilidad. La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad es hoy más que nunca un deber de todos los que creemos en la educación como herramienta de igualdad y justicia.

La Universidad de Panamá no es solo un edificio ni un título. Es una comunidad de ideas, valores y sueños. Y mientras haya un profesor que enseñe con pasión, un estudiante que investigue con curiosidad y un egresado que ejerza con ética, su legado seguirá vivo.

A sus noventa años, la Universidad de Panamá sigue siendo —con toda justicia— la conciencia crítica del país y la esperanza de su porvenir.