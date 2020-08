Que cada médico recurra a su experiencia para curar y salvar vidas

Lo anterior puede ser, en pocas palabras, lo que expresaron cinco médicos ante los dirigentes y asociados de la Unión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, UNPYME, la cual preside Franklin Martínez. Según los sondeos, en las redes sociales, el conversatorio fue seguido por mucha gente a través de la plataforma You Tube. El primero en hacer uso de la palabra fue el doctor Enrique Chial. El médico lleva más de 30 años en el ejercicio de la profesión y cree mucho en los métodos alternativos. Defiende la prevención y la atención primaria, para evitar la hospitalización. Sostiene que, si el paciente se complica, por no atenderse a tiempo, habrá problemas financieros, escasez de camas y agotamiento del personal de la salud que atiende en clínicas y hospitales. Chial recomienda seguir y respetar todas las medidas y sobre todo prepararse para fortalecer el sistema inmunológico.

“Lo anterior permitirá que el paciente se cure en casa y pueda ser manejado por un médico de cabecera o por monitoreo”, expresa Chial. El especialista indica que la atención primaria es para evitar lo que estamos viendo y acabar con la cuarentena. El tema de los bloques -sostiene- tiene que levantarse; esto es insostenible. Además -manifiesta- a pesar de la cuarentena seguimos con muchos contagiados; esto se puede revertir con la trazabilidad acompañada de terapias.

Chial recomienda mucha vitamina C de dos mil a tres mil miligramos en adulto;

el zinc, vitamina D3; los tés herbales que son, combinación de jengibre, orégano, limón, clavito de olor, cúrcuma; licuados de cebolla con ajo, orégano y limón. “Esto tiene un porqué… la quercetina de la cebolla es un antiviral y potencializa el efecto antiviral. El orégano es un antiviral antibacteriano. Estamos ante una pandemia de un virus que en los casos de complicación también conlleva componentes bacterianos. Y el ajo es antiviral y antibacteriano… Estas combinaciones son muy fáciles de hacer y son accesibles. Son cosas que todo el mundo puede hacer. Estos remedios ancestrales son buenos. Todos los días recibo mensajes de personas que se están curando con nuestras recomendaciones…Acetaminofén es lo que están dando los médicos cuando alguien sale positivo y le dicen hidrátate.... Lo mandan para la casa y le dicen nos llamas si te complicas… Esto no es correcto”. Chial dice que esto es como un deporte; uno se prepara antes de la competición y no después; la atención primaria es anticiparte para evitar males irreversibles.

El doctor Samuel Pinilla trabaja en Azuero. Dice que atiende a las personas tal y cual lo ha mencionado el doctor Chial… “Cuando un paciente es diagnosticado lo examino para ver en qué etapa se encuentra… tenemos que atacar. Se ataca con antivirales para evitar que el virus se replique. Es un virus que busca como se propaga…Hay que seguir las medidas anunciadas por el doctor Chial. El zinc va a evitar que el virus entre a las células. Evitamos que este virus progrese a una fase respiratoria…Cuando tienes algún síntoma por favor comunícate con un médico para evitar llegar a la fase respiratoria y esto es lo que debemos y tenemos que evitar”, manifiesta Pinilla.

Por su parte la doctora Ajoortt Lezcano dice que lo importante es la atención primaria a tiempo. El acetaminofén solito no puede atacar como se debe al virus. “El virus será fatal sino se ataca a tiempo. La atención primaria tiene que ser a tiempo y de forma adecuada. No es solo dar acetaminofén. Es muy complicado para el paciente quedar confinado en un cuarto durante 14 días. Esto hace que el paciente pueda aumentar coágulos y la formación de los trombos. Si el paciente sigue con las medidas adecuadas podrá convivir con su familia. Es recomendable utilizar la mascarilla adecuada. Cuando va a comer, el paciente debe alejarse de los familiares. El paciente requiere de acompañamiento y eso lo va a sentir cuando está con su familia…Con los pacientes que he tratado, que son miles, les digo que hagan todo lo que tienen que hacer en sus casas, pero cumpliendo con las normas del distanciamiento y el uso de la mascarilla quirúrgica…” Aduce que cuando es la hora de comer en grandes empresas es aconsejable hacerlo al aire libre, no en lugares cerrados.

¿Qué hacer con las familias donde solo hay un baño? Se pregunta Lezcano. “El enfermo va primero, luego se desinfecta y después de 15 minutos lo usa el resto de la familia. De esta manera no se ha contagiado más nadie…Hay que cambiar ese procedimiento del encierro… El 80 por ciento de la vitamina D se obtiene de los rayos del sol. Esta vitamina es necesaria, por lo que no es justo el encierro. No es un hallazgo lo que se dice que todos los pacientes que llegan a cuidados intensivos tienen deficiencias de vitamina D…. Lo que pasa es que ante el encierro los pacientes no obtienen esa vitamina tan necesaria para combatir el mal.

Para ella no aplica aquello de que hay edades de riesgo… Lo que hay son problemas de sistemas inmunológicos. “Tenemos organismos de riesgo. Todo va a depender de cómo está tu organismo. Según de cómo va el paciente así mismo se va tratando. Lezcano cuenta la experiencia de la primera persona re infectada y cómo ella desarrolló inmunidad, lo que es muy bueno para lo que se vive.

Por su parte el doctor Sammy Mancilla expresa que este es un virus oportunista. En el momento que entra a un huésped… se aloja en la garganta. “Allí permanece unos días hasta llegar al pulmón. Tenemos que evitar que el virus llegue a los alveolos pulmonares. El virus provoca resequedad, carraspera y busca tránsito hasta llegar al pulmón. El alveolo es la estructura que da vida al pulmón. La principal función de los alvéolos pulmonares es ser el lugar donde se llevan a cabo los intercambios gaseosos entre el aire y la sangre”. Mi trabajo -destaca Mancilla- consiste en fortalecer el sistema inmunológico. Si el sistema es fuerte… así mismo le podrá hacer frente a todos los virus que comprometen las vías respiratorias. “Hay niños que cada tres meses tienen afecciones respiratorias. Esto se debe a un sistema inmunológico deficiente. Hay que consumir frutas… y los tés herbales son muy importantes. Frente a medicinas costosas está la medicina alternativa. La función del virus es apoderarse del alveolo y matar a la persona debido a la falta de oxígeno. Corticoides…se utilizan para enfrentar el virus, los antiinflamatorios son eficaces para proteger las células. EL ESTADO DE ÁNIMO ES MUY IMPORTANTE… ayuda a combatir el mal con mayor eficiencia”.

La médica Marta Roa de Salteiro expresa que le toca la parte administrativa. “Al principio de la pandemia los médicos quedaron asombrados por el cierre de la consulta externa. Ese fue un error garrafal. Esa atención primaria tiene que darse. Hoy hay 35 médicos trabajando para servirle a la comunidad. Los colegas tienen que perder el miedo… Todos nosotros necesitamos que se abra la atención primaria. Hoy por hoy hay tratamientos antes de que llegue la ansiada vacuna. Día a día vemos la muerte de personas, incluso de amigos que se pudieron evitar. Ya hay tratamientos para enfrentar ese virus. Consideramos que, si aplicamos las medidas que proponemos, en un mes se podrán abrir las distintas actividades que tienen paralizadas las economías del país”. La doctora sufre cuando ve a una persona manejando y haciendo deportes utilizando mascarillas. Esto no es necesario si el conductor va solo o el deportista lo hace en sitios abiertos.

Los médicos coinciden en que los pacientes que se complican y tienen que ir a cuidados intensivos, una vez curados, presentarán complicaciones en los sistemas respiratorios y cardiacos. Por esa razón insisten en la atención primaria para evitar que la persona sufra y quede con secuelas. Lezcano es de la idea que si una persona es diagnosticada en una empresa o institución esto no debe paralizar el resto de las operaciones. “Quien está enfermo se pone en aislamiento para evitar que contagie; el resto seguirá trabajando bajo las medidas de salud”, dice.

Cuando se hizo la pregunta sobre los ataques que han recibido de otros colegas los médicos intentaron responder a coro, pero luego uno a uno fue exponiendo su punto de vista. Para el doctor Sammy Mancilla… las guías médicas no son perfectas. “No es pecado tomar una iniciativa propia para ayudar al paciente. La función de un médico es llevar la cura al paciente. La misión es salvar vidas con la experiencia. Estamos hablando de un virus nuevo por lo tanto si existen tratamientos conocidos que dan resultados hay que ponerlos en práctica tal como lo hacemos nosotros”.

Lezcano les mando un abrazo de paz a todos los colegas y al personal de salud. “Tenemos que trabajar unidos, para que el paciente siga teniendo confianza y fe en nosotros… No es aconsejable las críticas públicas y más cuando están alejadas de la realidad. Si tenemos diferencias debemos reunirnos; compartir experiencias e informaciones y luego salir con lo mejor para el paciente”, indica Lezcano.

Al final del foro el presidente de UNPYME Franklin Martínez agradeció las intervenciones de los cinco médicos teniendo palabras de elogios para lo que cada uno está haciendo por la salud de la ciudadanía.