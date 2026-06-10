Acodeco detecta más de 33 mil productos vencidos en comercios durante los primeros meses de 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 39,304 irregularidades en establecimientos comerciales durante los primeros cinco meses de 2026, siendo la venta y exhibición de productos vencidos la anomalía más frecuente identificada por los inspectores de la entidad.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Verificación de la institución, entre enero y mayo se encontraron 33,379 productos vencidos, una cifra que representa aproximadamente el 85% del total de las irregularidades detectadas en los operativos realizados a nivel nacional.

Los resultados evidencian que la comercialización de productos fuera de su fecha de expiración continúa siendo uno de los principales incumplimientos a las normas de protección al consumidor nacional.

Además de los productos vencidos, los inspectores detectaron otras fallas relacionadas con la información comercial y la seguridad de los consumidores.

La segunda anomalía más recurrente fue la ausencia de precios a la vista, con 2,338 casos reportados.

También se identificaron 1,377 productos sin fecha de vencimiento visible y 1,252 artículos deteriorados que permanecían a la venta en distintos establecimientos.

Las verificaciones permitieron detectar, además, 345 productos con fechas de vencimiento poco claras, 320 casos de doble precio y 87 productos con doble fecha de expiración, situaciones que pueden generar confusión entre los consumidores al momento de realizar sus compras.

En materia de comercialización de cilindros de gas de 25 libras, la entidad reportó 25 irregularidades relacionadas con el uso indebido de estos envases y un caso de incumplimiento de los precios topes establecidos.

Incumplimientos a beneficios de jubilados y personas con discapacidad

Las inspecciones también reflejaron incumplimientos a la Ley 6 de 1987, que establece beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Durante el periodo analizado se detectaron 95 irregularidades vinculadas a esta normativa. De estas, 74 correspondieron al incumplimiento de descuentos obligatorios, 17 a la ausencia de letreros informativos visibles, tres a la falta de trato preferencial y una a información incorrecta en la señalización requerida por la ley.

Por otro lado, la Acodeco identificó 26 incumplimientos de la Ley 134 de 2013, que reconoce beneficios para las personas con discapacidad.

Las estadísticas también incluyen 13 casos relacionados con incumplimiento de la información comercial, 12 ventas atadas, 11 establecimientos que no entregaron constancia de pago, nueve casos de publicidad engañosa y seis cobros indebidos del 7% de ITBMS en útiles escolares.

Los Santos encabeza la lista

Las regionales con mayor cantidad de anomalías detectadas durante los operativos fueron Los Santos, con 7,289 irregularidades; Bocas del Toro, con 6,842; Veraguas, con 6,017; y Coclé, con 4,955.

Estas cifras reflejan la intensidad de las fiscalizaciones realizadas por la entidad y los desafíos que aún persisten en materia de cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

La Acodeco destacó que los operativos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia que desarrolla para garantizar la seguridad de los productos que se comercializan en el país, así como el respeto a los derechos de los consumidores.

La institución reiteró el llamado a los agentes económicos para que mantengan productos aptos para el consumo, correctamente identificados y con información clara sobre precios y fechas de vencimiento.

Asimismo, recomendó a los consumidores verificar cuidadosamente las fechas de expiración, el estado de los productos y la exhibición de los precios antes de concretar cualquier compra, a fin de evitar situaciones que puedan afectar su salud o sus derechos como consumidores.