En una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, el alcalde de Changuinola, Fidel Santos, negó que estuviera apoyando a los pandilleros supuestamente vinculados con el saqueo y destrucción de entidades y comercios en la provincia de Bocas del Toro.

Santos ofreció sus declaraciones luego de que el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, revelara que un alcalde y dos representantes de corregimientos estaban vinculados con los pandilleros que comenzaron los saqueos en Bocas del Toro este 19 de junio.

Un medio de comunicación de la localidad sugirió que Fidel Santos, miembro de Cambio Democrático, estaba implicado en el apoyo a los pandilleros.

“Yo también recibí amenazas de personas... delincuentes se puede decir... que me querían agarrar y partir en pedazos”, reveló.

Sobre si ha tenido comunicación con las autoridades del Gobierno central, dijo que hasta el momento no ha tenido ninguna. “Me duele ver a un Changuinola bien golpeado, no merece estar así”, dijo.

De acuerdo con Ábrego, un alcalde y dos representantes, que no identificó, estaban llevándoles agua y comida a los supuestos vándalos.

No obstante, Ábrego evitó revelar los nombres de los funcionarios involucrados en este caso, que hasta la fecha ha dejado 232 aprehendidos.

“No soy un delincuente”

Santos recalcó a La Decana que él no es un “delincuente” y aseguró que es un “servidor dentro del distrito de Changuinola”.

Añadió que él ha visto crecer Changuinola en infraestructura y economía con mucho esfuerzo, por lo que le da dolor ver lo que ocurrió desde la noche de este 19 de junio.

Para el alcalde, los involucrados en los actos vandálicos no son residentes ni del distrito ni de la provincia. “Por sus características” pareciera que no son de la región, insistió.