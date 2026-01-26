Aprehenden a María Eugenia Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón por caso de cheques sin fondos

La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón María Eugenia Ramos fue aprehendida por la Policía Nacional este lunes 26 de enero por un delito contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico, presuntamente por la emisión de cheques sin fondos. En estos momentos, se mantiene en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la provincia de Colón.

De acuerdo a la cadena TVN, se prevé que Ramos pase a la disposición de la Fiscalía correspondiente, que le sigue un caso desde el año 2024. Así mismo, fuentes de la DIJ y la Fiscalía aseguraron a dicha televisora que la aprehensión se dio en su residencia, al tiempo que dieron cuenta que la cuantía por la que se le investiga es elevada y que, corresponderá a las autoridades brindar mayor información.

Con un periodo que culmina este 2026, Ramos se juramentó el pasado 24 de febrero de 2024 como la titular de la Cámara de Comercio de Colón afirmando que: “Desde esta nueva plataforma, seguiremos trabajando incansablemente por el desarrollo y progreso de nuestra querida provincia de Colón”, afirmó entonces. Ramos se convirtió entonces en la segunda mujer en liderar la cámara empresarial colonense.