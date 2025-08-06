Asamblea pone el ojo en las Oficinas de Participación Ciudadana, ¿qué encontraron?

La Asamblea Nacional de Panamá anunció este miércoles el inicio de una revisión completa del funcionamiento de las Oficinas de Participación Ciudadana en todo el país, comenzando por la sede ubicada en la provincia de Veraguas.

El comunicado oficial detalla que la medida responde a múltiples señalamientos sobre un presunto uso ineficiente de los recursos públicos. Entre las irregularidades que se investigan figuran una estructura de personal sobredimensionada, contrataciones sin funciones claras, gastos sin justificación y planillas infladas.

“La participación ciudadana no puede, bajo ningún concepto, convertirse en fachada para el clientelismo ni en pretexto para sostener estructuras inoperantes”, advierte el documento, que además subraya que este tipo de situaciones, de comprobarse, representan una falta grave al compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por orden de la Presidencia de la Asamblea, se ha solicitado un informe técnico detallado sobre la composición, funcionamiento, costos y resultados de estas oficinas a nivel nacional. La evaluación incluirá el análisis de planillas, contratos de alquiler, gastos operativos y el impacto legislativo de las iniciativas ciudadanas.

La Asamblea también adelantó que, una vez identificadas las irregularidades, se tomarán medidas correctivas dentro del marco legal, incluyendo el posible cierre de oficinas y la aplicación de sanciones administrativas.

El órgano legislativo reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y la transparencia institucional.