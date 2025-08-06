Asamblea pone el ojo en las Oficinas de Participación Ciudadana, ¿qué encontraron?

La <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional de Panamá</a> anunció este miércoles el inicio de una revisión completa del funcionamiento de las <b>Oficinas de Participación Ciudadana</b> en todo el país, comenzando por la sede ubicada en la <a href="/tag/-/meta/provincia-de-veraguas">provincia de Veraguas</a>.El comunicado oficial detalla que la medida responde a múltiples señalamientos sobre un <b>presunto uso ineficiente de los recursos públicos</b>. Entre las irregularidades que se investigan figuran <b>una estructura de personal sobredimensionada, contrataciones sin funciones claras, gastos sin justificación y planillas infladas.</b>'<i>La participación ciudadana no puede, bajo ningún concepto, convertirse en fachada para el clientelismo ni en pretexto para sostener estructuras inoperantes</i>', advierte el documento, que además subraya que este tipo de situaciones, de comprobarse, representan una falta grave al compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.Por orden de la<b> Presidencia de la Asamblea</b>, se ha solicitado un informe técnico detallado sobre la composición, funcionamiento, costos y resultados de estas oficinas a nivel nacional. La evaluación incluirá el<b> análisis de planillas, contratos de alquiler, gastos operativos y el impacto legislativo de las iniciativas ciudadanas.</b>La Asamblea también adelantó que, una vez identificadas las irregularidades, se tomarán medidas correctivas dentro del marco legal, incluyendo el posible cierre de oficinas y la aplicación de sanciones administrativas.El <b>órgano legislativo</b> reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y la transparencia institucional.