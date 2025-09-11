Asep confirma que sanciones a empresas de electricidad superan los $41 millones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) informó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, durante su vista presupuestaria, que en lo que va del año se han impuesto penalizaciones por más de $41 millones a las empresas de distribución eléctrica en Panamá.

La administradora de la entidad, Zelmar Rodríguez, detalló que el pasado 15 de julio se aplicaron sanciones por $21 millones, de los cuales $7,3 millones correspondieron a ENSA, que aceptó la medida y realizó las compensaciones a sus clientes, mientras que el resto se asignó a Edemet y Edechi.

Rodríguez explicó que actualmente hay otro proceso sancionador por alrededor de $20 millones, que involucra principalmente a Edemet y Edechi. Este caso se encuentra en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, mientras se resuelve el recurso interpuesto por las distribuidoras.

“En el caso de ENSA, ellos sí aceptaron la penalización e hicieron las compensaciones a sus clientes, mientras que Edemet y Edechi mantienen un proceso legal en curso”, señaló la administradora durante una comparecencia en la Asamblea Nacional.

Las sanciones aplicadas por la Asep corresponden a incumplimientos en los estándares de calidad del servicio, y parte de estos montos deben trasladarse en forma de créditos o compensaciones a los usuarios afectados.

Con estas cifras, las penalizaciones al sector eléctrico en 2025 ya superan los $41 millones, consolidándose como una de las más altas en los últimos años.