Balbina Herrera vuelve al tinglado político, correrá por Doens para la dirección del PRD

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) cerró ayer su periodo de postulaciones al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con inscripciones inesperadas y una carrera que apunta una contienda entre viejos conocidos en el colectivo fundado por Omar Torrijos.

Se anticipaba la llegada, en horas de la tarde, del exministro de Trabajo, Mitchell Doens, siendo el último día para entrar en la contienda que debe definir cinco de los diez cargos de la dirección del partido. El histórico dirigente perredista y varias veces miembros del CEN, había confirmado que correría para el cargo de secretario general del partido, pero finalmente no llegó.

Las dudas de su candidatura fueron despejadas cerca de la hora límite dada por la Comisión Nacional de Elecciones del PRD, con la llegada de Balbina Herrera, quien se presentó, no solo para explicar la ausencia de Doens, sino también para hablar en nombre él, al formalizar su candidatura a la secretaría general.

“Quiero mandarle un gran saludo a mi gran compañero, hermano de lucha, compañero de lucha, Mitchell Doens, quien no ha podido seguir participando por serios problemas de salud. En ese sentido y de forma colectiva, nos ha pedido que asumiera la responsabilidad de ser postulada como secretaria general de este partido”, dijo Herrera en medio de aplausos y rodeada de copartidarios.

La exacaldesa de San Miguelito y exdiputada, enfatizó en la importancia de “renovar” sin “dividir”. En su discurso, Herrera reconoció la severa crisis que enfrenta el colectivo, tras la derrota electoral en las elecciones generales de 2024, la peor en su historia en los últimos 35 años.

“Este partido, que ha construido historia, va a volver a brillar y se puede soñar. Los sueños se cumplen cuando hay trabajo colectivo y eso es lo más importantes (...) perdimos las elecciones en 2024, pero no hemos perdido nuestras ganas ni nuestra voluntad de echar hacia adelante. Por eso, con experiencia y juventud, con hombres y mujeres, este partido lo vamos a llevar al poder”, remarcó la perredista, que llegó junto al exalcalde de la Ciudad de Panamá, José Luis Fábrega, el diputado Arquesio Arias y el diputado Raphael Buchanan, que se postuló para primera subsecretaria.

Un momento en el que también estuvo presente Benicio Robinson hijo, suplente del presidente del PRD y también diputado de Bocas del Toro, Benicio Robinson.