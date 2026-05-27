Caen dos funcionarias y un exfuncionario por caso de presunto peculado en complejo deportivo de Penonomé

La Fiscalía Anticorrupción encabezó un operativo, conjuntamente con agentes de la Policía Nacional, para aprehender a tres personas —dos funcionarias y un exfuncionario del Municipio de Penonomé— por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

De acuerdo con las autoridades, la investigación fue iniciada de oficio y las diligencias se realizaron en Penonomé y El Caño de Natá, donde mediante allanamientos se concretaron las capturas.

El caso guarda relación con el proyecto de construcción del complejo deportivo y recreativo de Penonomé, adjudicado mediante un contrato firmado el 20 de febrero de 2017 entre el Municipio de Penonomé y un grupo empresarial.

Según un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, se determinó una afectación económica al Estado por aproximadamente 129 mil 280 dólares con 26 centésimos.

Las investigaciones también permitieron corroborar, con apoyo de personal del municipio, que la obra se encuentra abandonada.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, la empresa contratista incumplió los plazos establecidos, paralizó los trabajos y utilizó materiales distintos a los contemplados en los planos aprobados para el proyecto.