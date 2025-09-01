Caso Listo Wallet: ¿Cuál era el acuerdo entre Fintek y la AIG?

La aplicación Listo Wallet, gestionada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), sigue siendo objeto de investigación. Tres personas se mantienen imputadas, Luis Oliva, exadministrador de la entidad, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra.

El abogado Julio Macías, representante legal de Becerra, se refirió al caso y a la relación de Fintek con la aplicación Listo Wallet.

Oliva, Attie y Becerra fueron aprehendidos producto de la operación Espejo de Cristal, realizada por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, como parte de una investigación contra la administración pública en su modalidad de corrupción de funcionarios públicos, peculado y asociación para delinquir.