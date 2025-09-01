Caso Listo Wallet: ¿Cuál era el acuerdo entre Fintek y la AIG?

La <b>aplicación Listo Wallet</b>, gestionada por la <b><a href="/tag/-/meta/aig-autoridad-nacional-para-la-innovacion-gubernamental">Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)</a></b>, sigue siendo objeto de investigación. Tres personas se mantienen imputadas, Luis Oliva, exadministrador de la entidad, el empresario Budy Attie y la abogada Janice Becerra. El abogado Julio Macías, representante legal de Becerra, se refirió al caso y a la relación de Fintek con la aplicación Listo Wallet. Oliva, Attie y Becerra fueron aprehendidos producto de la operación Espejo de Cristal, realizada por la <b>Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público</b>, como parte de una investigación contra la administración pública en su modalidad de corrupción de funcionarios públicos, peculado y asociación para delinquir.