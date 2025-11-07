Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 7 de noviembre

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> informó que para la <b>mañana de este viernes 7 de noviembre</b> se prevén <b>chubascos aislados</b> en sectores de <b>Colón</b> y <b>Guna Yala</b>, con posibilidad de extenderse hacia <b>Darién, Panamá, Panamá Oeste</b> y la <b>península de Azuero</b>.La meteoróloga <b>Julissa Rivera</b> detalló que, durante la <b>tarde</b>, se pronostican <b>aguaceros aislados y puntualmente fuertes</b> en la <b>vertiente del Pacífico</b>, acompañados de <b>actividad eléctrica</b> en esa zona y en la <b>vertiente del Caribe</b>.En horas de la <b>noche</b>, se esperan <b>lluvias dispersas</b> sobre el sector marítimo del <b>Caribe panameño</b>, las cuales podrían avanzar hacia tierra firme, afectando algunos puntos de <b>Darién, Panamá Oeste</b> y el <b>sur de Veraguas</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>23°C y 26°C</b> en la <b>cordillera central</b>, y entre <b>29°C y 32°C</b> en el <b>resto del país</b>.El IMHPA advirtió que los <b>índices de radiación ultravioleta</b> se mantendrán <b>altos a muy altos</b>, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero y mantenerse hidratado.En cuanto a las <b>condiciones marítimas</b>, se reportan como <b>favorables para la navegación</b> en ambos litorales, tanto en el <b>Caribe</b> como en el <b>Pacífico</b>.