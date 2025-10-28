Comisión de Credenciales debate hoy las reformas al ‘Reglamento Interno’ de la Asamblea Nacional

Durante la reunión se abordarán ratificaciones y el primer debate de los proyectos de ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 55 y 92, relacionados con el texto único de la Ley No. 49 de 1948 , que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

La sesión, presidida por la diputada Dana Castañeda, está programada para este 28 de octubre a la 1:00 p. m.

La Comisión de Credenciales , Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional discutirá este martes 28 de octubre en primer debate las reformas al Reglamento Interno .

Mayor transparencia

Entre los cambio que se buscan en las reformas del Reglamento Interno están la eliminación del voto secreto, con el objetivo de que todas las decisiones del pleno y de las comisiones sean públicas y verificables por la ciudadanía.

Asimismo, se plantea la obligación de divulgar planillas, gastos y presupuestos a través de plataformas de datos abiertos, como una medida para fortalecer los mecanismos de transparencia y control ciudadano.

De igual forma, se propone que todas las sesiones legislativas, incluidas las relacionadas con el presupuesto, sean transmitidas en vivo, garantizando un mayor acceso a la información pública.

A esto se suma la intención de regular las gestiones de influencia política mediante un registro público que detalle las reuniones entre diputados y grupos de interés.

También busca ajustar normas que regulan los debates, la asignación de comisiones y los procedimientos internos.

Las reformas incluyen además prohibiciones explícitas al nepotismo y la definición de conductas indebidas, un reconocimiento tácito de que estas prácticas han sido más la norma que la excepción.

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, declaró que él desea dejar como un legado las reformas al reglamento.

Por otro lado, los diputados de la coalición Vamos han insistió desde el pasado periodo de sesiones ordinarias que se discutan estas reformas.