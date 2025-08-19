Crisis del agua: Cortes en la ciudad y aguas negras desbordadas en Cabo Verde

Continúan los problemas con el suministro del agua en Panamá. Este lunes 18 de agosto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) tuvo que interrumpir el suministro de agua por una presunta falla eléctrica en la potabilizadora Federica Guardia de Chilibre detectada alrededor de las nueve de la mañana.

“Una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte sacó de línea a la planta potabilizadora de Chilibre. Personal de ENSA está realizando las investigaciones en conjunto con nuestros especialistas a fin de dar solución en el menor tiempo posible”, publicó la institución en su cuenta oficial de X.

Horas después, el servicio se restableció por completo y la empresa distribuidora de electricidad Ensa se pronunció sobre el tema. “Después de verificar los sistemas de protección de las líneas de alta tensión que sirven al Idaan, Ensa confirma que no se presentaron perturbaciones o interrupciones en las líneas de Ensa ni del SIN, por lo tanto, quedamos a la espera que el Idaan finalice la verificación de su red interna”, tuiteó.

La Estrella de Panamá contactó a la institución, desde dónde detallaron que se trató de una “interna en los sistemas”, una fluctuación que pudo resolverse en corto tiempo, sin que se encontraron daños significativos.

El suministro de agua ya se había visto afectado por un mantenimiento programado el domingo 17 de agosto, y la fluctuación retrasó un poco el restablecimiento al 100%.