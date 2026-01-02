El alcalde de La Chorrera Eloy Chong no tiene comunicación con alcaldesa de Arraiján tras demolición del monumento chino

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, afirmó este viernes 2 de diciembre, a su llegada a la Asamblea Nacional con motivo del acto de inauguración del nuevo período legislativo, que no mantiene comunicación alguna con su homóloga de Arraiján Stephany Dayan Peñalba, en medio de la controversia que se sigue suscitando por el derribo del monumento de la comunidad china, situado en las adyacencias del puente de las Américas.

“No tengo ahorita conexión con ella en estos momentos. (...) Como autoridades, nosotros debemos respetar y seguir las leyes que nos permiten hacer las cosas que hacemos. Eso es lo que puedo opinar. El que no cumpla la ley, tendrá que subir escaleras”, manifestó el edil ante los periodistas que se encontraban en las cercanías del Palacio Justo Arosemena.

La demolición del monumento chino – ocurrida en la noche del pasado 27 de diciembre – generó opiniones en contra no solo de la comunidad china sino de diversos actores como el presidente de la República José Raúl Mulino y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Juan Alberto Arias, entre otros.

Además, del pronunciamiento de la Cancillería de la República Popular China, quien lamentó lo sucedido.