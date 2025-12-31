Acodeco publicará listado oficial de agencias de viajes por el Mundial 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y prevenir posibles infracciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y demás normas concordantes, publicará a partir del 2 de enero de 2026 el listado oficial de agencias de viajes legalmente constituidas y registradas en la República de Panamá.

La medida cobra especial relevancia ante el incremento de ofertas y promociones relacionadas con el Mundial de la FIFA 2026, con el fin de brindar mayor transparencia y seguridad a los consumidores que adquieran paquetes turísticos o servicios asociados a este evento deportivo.

En ese sentido, Acodeco exhortó a los agentes económicos y asociaciones interesadas en formar parte de dicho listado a remitir formalmente su intención a la institución, acreditando su condición de agencia de viajes mediante la documentación correspondiente.

Las solicitudes deberán enviarse a los correos electrónicos asmith@acodeco.gob.pa y lrivera@acodeco.gob.pa, según indicó la entidad reguladora.

Acodeco reiteró que esta iniciativa busca fortalecer la confianza del consumidor y evitar prácticas comerciales irregulares en el mercado turístico nacional.