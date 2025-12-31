  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Acodeco publicará listado oficial de agencias de viajes por el Mundial 2026

Acodeco refuerza controles ante ofertas turísticas del Mundial FIFA 2026
Acodeco refuerza controles ante ofertas turísticas del Mundial FIFA 2026 Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/12/2026 10:08
Con miras al Mundial de la FIFA 2026, Acodeco anunció la publicación de un listado oficial de agencias de viajes registradas para reforzar la protección al consumidor.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y prevenir posibles infracciones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y demás normas concordantes, publicará a partir del 2 de enero de 2026 el listado oficial de agencias de viajes legalmente constituidas y registradas en la República de Panamá.

La medida cobra especial relevancia ante el incremento de ofertas y promociones relacionadas con el Mundial de la FIFA 2026, con el fin de brindar mayor transparencia y seguridad a los consumidores que adquieran paquetes turísticos o servicios asociados a este evento deportivo.

En ese sentido, Acodeco exhortó a los agentes económicos y asociaciones interesadas en formar parte de dicho listado a remitir formalmente su intención a la institución, acreditando su condición de agencia de viajes mediante la documentación correspondiente.

Las solicitudes deberán enviarse a los correos electrónicos asmith@acodeco.gob.pa y lrivera@acodeco.gob.pa, según indicó la entidad reguladora.

Acodeco reiteró que esta iniciativa busca fortalecer la confianza del consumidor y evitar prácticas comerciales irregulares en el mercado turístico nacional.

VIDEOS
Lo Nuevo