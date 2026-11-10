¡Atención jubilados! CSS cambiará el pago del subsidio de lentes desde el 17 de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que a partir del próximo 17 de noviembre de 2026 comenzará a realizar el pago del beneficio de lentes para jubilados y pensionados mediante transferencia bancaria (ACH), como parte de las mejoras en sus procesos de pago de prestaciones económicas.

La institución explicó que esta modalidad aplicará tanto para los beneficios que se encuentran actualmente en trámite como para las nuevas solicitudes.

De acuerdo con la CSS, el dinero correspondiente al subsidio de lentes será depositado en la misma cuenta bancaria en la que los jubilados y pensionados reciben habitualmente el pago de su pensión.

En tanto, quienes cobran su pensión mediante cheque continuarán recibiendo el beneficio de lentes bajo esa misma modalidad, por lo que no tendrán cambios en la forma de pago.