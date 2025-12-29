¡Atención jubilados y pensionados! El Segura fija fechas de pago de la primera quincena de 2026

En tanto, los beneficiarios que cobran a través de cheques físicos podrán retirarlos el martes 6 de enero en los centros de pago asignados. La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de acudir en la fecha que les corresponde, a fin de garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya se encuentran definidas las fechas de pago correspondientes a la primera quincena de enero de 2026 para los jubilados y pensionados de Panamá. De acuerdo con el calendario oficial de la institución, los pagos a quienes reciben sus ingresos mediante transferencia electrónica ACH se efectuarán el lunes 5 de enero.

Caja de Seguro Social detalla procedimiento para cobrar pensión mediante cuenta bancaria

El jubilado o pensionado que desee recibir sus pagos mediante depósito en una cuenta bancaria deberá seguir los siguientes pasos:

Descargue el formulario: Ingrese a la página web oficial de la CSS y descargue e imprima el formulario correspondiente para el cambio de ubicación a acreditamiento.

Lleve el formulario al Banco de su elección: El banco deberá certificar (a través de la firma de un oficial autorizado) que el número de cuenta y los datos generales consignados en el formulario pertenecen al titular de la cuenta de ahorros o corriente.

Una vez completado y firmado por el banco, el pensionado o jubilado deberá entregar el formulario en la Agencia Administrativa de la CSS más cercana.

Un funcionario de la Caja de Seguro Social atenderá al solicitante, procesará la solicitud de cobro por acreditamiento y le informará la quincena en la cual se hará efectivo el pago.