¡Atención jubilados y pensionados! El Segura fija fechas de pago de la primera quincena de 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que ya se encuentran definidas las fechas de pago correspondientes a la primera quincena de enero de 2026 para los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> de Panamá. De acuerdo con el calendario oficial de la institución, los pagos a quienes reciben sus ingresos mediante transferencia electrónica ACH se efectuarán el lunes 5 de enero.En tanto, los beneficiarios que cobran a través de cheques físicos podrán retirarlos el martes 6 de enero en los centros de pago asignados. La CSS reiteró a los jubilados y pensionados la importancia de acudir en la fecha que les corresponde, a fin de garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones.