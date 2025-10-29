ATTT habilita registro en línea de boletas de papel: Conozca los pasos y requisitos

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementa un nuevo sistema digital que permite a los ciudadanos registrar sus boletas de tránsito desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Esta iniciativa busca beneficiar directamente a los usuarios, quienes ahora podrán iniciar el proceso de pago de manera rápida y cómoda, evitando desplazamientos físicos a las sedes de la ATTT.