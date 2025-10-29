  1. Inicio
Información útil

ATTT habilita registro en línea de boletas de papel: Conozca los pasos y requisitos

Por
Emiliana Tuñón
  • 29/10/2025 08:46
La ATTT pone a disposición una plataforma digital para registrar boletas físicas y mantener actualizado el historial del conductor.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementa un nuevo sistema digital que permite a los ciudadanos registrar sus boletas de tránsito desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.

Esta iniciativa busca beneficiar directamente a los usuarios, quienes ahora podrán iniciar el proceso de pago de manera rápida y cómoda, evitando desplazamientos físicos a las sedes de la ATTT.

¿Cómo registrar una boleta de papel en Línea?

Con el nuevo sistema, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal de la ATTT.

Seleccionar la opción “Servicios en Línea”.

Elegir “Registro de Boletas en Papel”.

Completar los campos solicitados:

-Tipo de documento

-Número de cédula

-Número de control

-Correo electrónico

-Imagen de la boleta física (fotografía o escaneo)

Una vez completado el registro en línea, la ATTT enviará una confirmación electrónica al ciudadano en un plazo máximo de 24 horas. Este correo valida y habilita de forma inmediata las opciones de pago, permitiendo realizar el pago sin demoras.

Los pagos se pueden realizar mediante la plataforma web de la ATTT, banca en línea a través de entidades afiliadas y sedes principales de la ATTT a nivel nacional.

