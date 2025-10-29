ATTT habilita registro en línea de boletas de papel: Conozca los pasos y requisitos

Con el nuevo sistema, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:Ingresar al portal de la <b>ATTT</b>.Seleccionar la opción <b>'Servicios en Línea'</b>.Elegir <b>'Registro de Boletas en Papel'</b>.<b>Completar los campos solicitados:</b><i>-Tipo de documento</i><i>-Número de cédula</i><i>-Número de control</i><i>-Correo electrónico</i><i>-Imagen de la boleta física (fotografía o escaneo)</i>Una vez completado el registro en línea, la ATTT enviará una <b>confirmación electrónica</b> al ciudadano en un plazo máximo de <b>24 horas</b>. Este correo valida y habilita de forma inmediata las opciones de pago, permitiendo <b>realizar el pago sin demoras</b>.Los pagos se pueden realizar mediante la plataforma <i>web</i> de la ATTT, banca en línea a través de entidades afiliadas y sedes principales de la ATTT a nivel nacional.