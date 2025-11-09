  1. Inicio
PANAMÁ

¡Aviso del IMA! Tienda de San Antonio mantiene su horario de atención

El IMA mantiene su compromiso con el desarrollo agropecuario y la atención ciudadana.
IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/11/2025 09:26
A pesar de las quejas por el congestionamiento en el área, el IMA anunció que la Tienda del Pueblo en Frigo - San Antonio continuará atendiendo al público en su horario habitual,

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el horario de atención en la Tienda del Pueblo de Frigo - San Antonio se mantiene de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes.

De acuerdo con la entidad, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará próximamente un estudio de viabilidad en el área, por lo que el IMA continuará operando en su horario habitual mientras se desarrollan dichas evaluaciones.

El IMA reafirma su compromiso con productores y consumidores ante quejas por congestión vehicular

El IMA reiteró su compromiso con los productores y consumidores, señalando que la institución escucha y valora las inquietudes ciudadanas, pero también tiene la responsabilidad de atender las necesidades de los productores nacionales y de la gran mayoría de consumidores que visitan a diario sus tiendas.

Este comunicado surge luego de que residentes del área manifestaran preocupación por el congestionamiento vehicular que se registra en los alrededores de la tienda.

