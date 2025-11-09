¡Aviso del IMA! Tienda de San Antonio mantiene su horario de atención

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el horario de atención en la Tienda del Pueblo de Frigo - San Antonio se mantiene de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes.

De acuerdo con la entidad, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará próximamente un estudio de viabilidad en el área, por lo que el IMA continuará operando en su horario habitual mientras se desarrollan dichas evaluaciones.