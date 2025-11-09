¡Aviso del IMA! Tienda de San Antonio mantiene su horario de atención

El<a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario"> <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b></a> informó que el horario de atención en la <b>Tienda del Pueblo de Frigo - San Antonio</b> se mantiene de <b>7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes</b>.De acuerdo con la entidad, la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> realizará próximamente un estudio de viabilidad en el área, por lo que el IMA continuará operando en su horario habitual mientras se desarrollan dichas evaluaciones.