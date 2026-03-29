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Bono permanente a jubilados: quiénes no recibirán el pago en abril

Primer pago del bono permanente será el 17 de abril, según informó la CSS.
Primer pago del bono permanente será el 17 de abril, según informó la CSS. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/03/2026 13:21
La Caja de Seguro Social aclara quiénes no recibirán el pago del bono permanente en abril.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el primer pago del bono permanente, equivalente a 50 dólares, será desembolsado durante la segunda quincena de abril.

De acuerdo con la entidad, el pago se realizará el viernes 17 de abril, de manera conjunta con la quincena habitual de jubilados y pensionados a nivel nacional.

No obstante, la CSS aclaró que este beneficio no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la norma que establece este bono.

Detalles del pago del bono permanente a jubilados y pensionados

Según lo establecido en la Ley 438 de 2024, este pago corresponde a un bono permanente anual de 140 dólares que será entregado en tres desembolsos a lo largo del año.

De acuerdo con la normativa, el beneficio se distribuirá en tres pagos: el primero de 50 dólares en abril, el segundo de 50 dólares en agosto y un tercero de 40 dólares en diciembre.

La CSS indicó que las fechas exactas de cada desembolso serán anunciadas oportunamente, y que corresponderá a la institución definir si los pagos se efectuarán durante la primera o segunda quincena de los meses establecidos.

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