Bono permanente a jubilados: quiénes no recibirán el pago en abril

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el primer pago del bono permanente, equivalente a 50 dólares, será desembolsado durante la segunda quincena de abril.

De acuerdo con la entidad, el pago se realizará el viernes 17 de abril, de manera conjunta con la quincena habitual de jubilados y pensionados a nivel nacional.

No obstante, la CSS aclaró que este beneficio no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de la norma que establece este bono.