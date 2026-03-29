Bono permanente a jubilados: quiénes no recibirán el pago en abril

Según lo establecido en la Ley 438 de 2024, este pago corresponde a un bono permanente anual de 140 dólares que será entregado en tres desembolsos a lo largo del año.De acuerdo con la normativa, el beneficio se distribuirá en tres pagos: el primero de 50 dólares en abril, el segundo de 50 dólares en agosto y un tercero de 40 dólares en diciembre.La CSS indicó que las fechas exactas de cada desembolso serán anunciadas oportunamente, y que corresponderá a la institución definir si los pagos se efectuarán durante la primera o segunda quincena de los meses establecidos.