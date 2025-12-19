Calendario de feriados en Panamá 2025: ¿El 24 y 31 de diciembre se trabaja?

El Ministerio de Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 37, que establece un horario especial para servidores públicos durante las festividades de fin de año. Según la norma, las oficinas públicas laborarán hasta las 12:00 del mediodía los días 24 y 31 de diciembre, sin que se puedan fijar horarios distintos.La medida busca permitir que los funcionarios preparen y compartan en familia la Nochebuena y el último día del año. Se contemplan excepciones para entidades que deben mantenerse operativas, como hospitales, clínicas, el Idaan, Bomberos, Sinaproc y otros servicios esenciales.