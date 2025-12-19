  1. Inicio
Calendario de feriados en Panamá 2025: ¿El 24 y 31 de diciembre se trabaja?

El 24 y 31 de diciembre laborables con horarios reducidos en algunas instituciones
El 24 y 31 de diciembre laborables con horarios reducidos en algunas instituciones StockSnap | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/12/2025 11:34
Según el calendario oficial, la Nochebuena y la víspera de Año Nuevo son días laborables en Panamá, con posibles ajustes de horario según el empleador.

De acuerdo con el calendario oficial de días feriados en Panamá, los días 24 y 31 de diciembre se consideran jornadas laborales normales, aunque en algunas instituciones públicas se aplican horarios especiales, con reducción de la jornada de trabajo.

El único día libre restante del año es el 25 de diciembre, feriado nacional por la celebración de la Navidad, fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. En esta jornada, las entidades públicas y privadas suspenden sus labores, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Gobierno establece horario especial para servidores públicos en fin de año

El Ministerio de Gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 37, que establece un horario especial para servidores públicos durante las festividades de fin de año. Según la norma, las oficinas públicas laborarán hasta las 12:00 del mediodía los días 24 y 31 de diciembre, sin que se puedan fijar horarios distintos.

La medida busca permitir que los funcionarios preparen y compartan en familia la Nochebuena y el último día del año. Se contemplan excepciones para entidades que deben mantenerse operativas, como hospitales, clínicas, el Idaan, Bomberos, Sinaproc y otros servicios esenciales.

