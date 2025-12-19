Calendario de feriados en Panamá 2025: ¿El 24 y 31 de diciembre se trabaja?

De acuerdo con el calendario oficial de días feriados en Panamá, los días 24 y 31 de diciembre se consideran jornadas laborales normales, aunque en algunas instituciones públicas se aplican horarios especiales, con reducción de la jornada de trabajo.

El único día libre restante del año es el 25 de diciembre, feriado nacional por la celebración de la Navidad, fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. En esta jornada, las entidades públicas y privadas suspenden sus labores, conforme a lo establecido en la normativa vigente.