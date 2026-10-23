Clima en Panamá: aguaceros y tormentas afectarán varias provincias este viernes

Condiciones atmosféricas caracterizadas por tiempo estable durante las primeras horas sobre tierra firme, seguido de aguaceros acompañados de actividad eléctrica por la tarde como consecuencia del calentamiento diurno y la humedad disponible sobre el territorio nacional, es lo que se prevé para este viernes 23 de octubre según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se registraron lluvias con tormentas eléctricas en sectores marítimos, con aproximación a las costas del occidente y centro del país, manteniendo cielos despejados tierra adentro.

Para la mañana se anticipa poca nubosidad desde el centro hasta el oriente, mientras que el occidente presentará mayor cobertura nubosa.

En horas de la tarde, el calentamiento de la superficie propiciará el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical, generando aguaceros con tormentas de mayor incidencia en Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero, además de precipitaciones más aisladas hacia el oriente de la vertiente.

Hacia la noche, las lluvias disminuirán paulatinamente bajo una abundante cobertura nubosa.