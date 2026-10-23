Clima en Panamá: aguaceros y tormentas afectarán varias provincias este viernes

Condiciones atmosféricas caracterizadas por tiempo estable durante las primeras horas sobre tierra firme, seguido de aguaceros acompañados de actividad eléctrica por la tarde como consecuencia del calentamiento diurno y la humedad disponible sobre el territorio nacional, es lo que se prevé para este viernes 23 de octubre según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).
En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se registraron lluvias con tormentas eléctricas en sectores marítimos, con aproximación a las costas del occidente y centro del país, manteniendo cielos despejados tierra adentro.
Para la mañana se anticipa poca nubosidad desde el centro hasta el oriente, mientras que el occidente presentará mayor cobertura nubosa.
En horas de la tarde, el calentamiento de la superficie propiciará el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical, generando aguaceros con tormentas de mayor incidencia en Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero, además de precipitaciones más aisladas hacia el oriente de la vertiente.
Hacia la noche, las lluvias disminuirán paulatinamente bajo una abundante cobertura nubosa.
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En la madrugada se mantuvo el ingreso de nubosidad con lluvias ocasionales en Colón y Bocas del Toro. La mañana transcurrirá con nubosidad parcial alternada con lapsos soleados sobre la región.
Durante la tarde, el calentamiento diurno favorecerá aguaceros aislados con tronadas ocasionales a lo largo de toda la vertiente.
Hacia la noche, las precipitaciones irán reduciéndose en tierra firme; sin embargo, se proyecta la formación de nuevas áreas de lluvia con actividad eléctrica en el sector marítimo que podrían incursionar hacia la costa.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 16 °C y 21 °C en zonas montañosas, mientras que en las regiones de baja altitud se situarán entre los 22 °C y 26 °C. Por su parte, las temperaturas máximas alcanzarán valores de 27 °C a 32 °C, con los registros más elevados en sectores del occidente y las provincias centrales.
Los vientos presentarán dirección variable a nivel nacional, con velocidades entre 5 y 25 km/h, aunque podrían registrarse ráfagas localmente fuertes en zonas próximas a los núcleos de tormenta.
En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén escenarios favorables con alturas de ola entre 1.20 y 1.50 metros en el Pacífico, y hasta 0.90 metros en el Caribe, recomendando precaución por posibles alteraciones del mar durante los episodios de tormenta.
Los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles entre 8 y 11, catalogados de muy altos a extremos.
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