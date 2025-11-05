  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Colón celebra el 5 de noviembre: detalles de la ruta del desfile

Autoridades confirman recorrido del desfile patriótico del 5 de noviembre en Colón.
Autoridades confirman recorrido del desfile patriótico del 5 de noviembre en Colón. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/11/2025 10:58
Colón inicia actos protocolares del 5 de noviembre por los 122 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

La provincia de Colón dio inicio este martes 5 de noviembre a los actos protocolares de sus desfiles patrios, en conmemoración de los 122 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

La jornada comenzó con la izada del Pabellón Nacional en el Centro de Arte y Cultura de Colón, dando paso a una serie de eventos cívicos y culturales que destacan el orgullo nacional y el legado histórico de esta fecha.

Los abanderados del 5 de noviembre son el periodista Carlos Araúz, Abel Aronátegui, Michael Chen y Michael Soto, quienes fueron reconocidos por su aporte al país y a la comunidad colonense.

El acto contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino, la primera dama, ministros de Estado y autoridades locales, quienes participaron en la ceremonia oficial antes del inicio de los tradicionales desfiles patrios que recorrerán las principales calles de la ciudad.

Así será la ruta del desfile del 5 de noviembre en Colón

El Ministerio de Educación informó que el recorrido iniciará en la Escuela Porfirio Meléndez y se extenderá hasta el Puente Rojo, en la Plaza Milenium, abarcando la calle 13 y Central y continuando por las principales vías del centro de la ciudad.

El desfile contará con la participación de centros educativos, bandas estudiantiles y agrupaciones independientes, que rendirán homenaje a la fecha cívica con presentaciones musicales, coloridos uniformes y muestras de orgullo nacional.

VIDEOS
Lo Nuevo