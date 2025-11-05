Colón celebra el 5 de noviembre: detalles de la ruta del desfile

El <b>Ministerio de Educación </b>informó que el recorrido iniciará en la <b>Escuela Porfirio Meléndez</b> y se extenderá <b>hasta el Puente Rojo, en la Plaza Milenium</b>, abarcando la <b>calle 13 y Central</b> y continuando por las principales vías del centro de la ciudad.El desfile contará con la <b>participación de centros educativos, bandas estudiantiles y agrupaciones independientes</b>, que rendirán homenaje a la fecha cívica con presentaciones musicales, coloridos uniformes y muestras de orgullo nacional.