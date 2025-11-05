Colón celebra el 5 de noviembre: detalles de la ruta del desfile

La provincia de Colón dio inicio este martes 5 de noviembre a los actos protocolares de sus desfiles patrios, en conmemoración de los 122 años de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia.

La jornada comenzó con la izada del Pabellón Nacional en el Centro de Arte y Cultura de Colón, dando paso a una serie de eventos cívicos y culturales que destacan el orgullo nacional y el legado histórico de esta fecha.

Los abanderados del 5 de noviembre son el periodista Carlos Araúz, Abel Aronátegui, Michael Chen y Michael Soto, quienes fueron reconocidos por su aporte al país y a la comunidad colonense.

El acto contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino, la primera dama, ministros de Estado y autoridades locales, quienes participaron en la ceremonia oficial antes del inicio de los tradicionales desfiles patrios que recorrerán las principales calles de la ciudad.