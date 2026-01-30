  1. Inicio
¿Cuándo es el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026? Requisitos y fechas clave

El primer sorteo de la Lotería Fiscal será en febrero
Emiliana Tuñón
  • 30/01/2026 15:56
El cierre de urnas para el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026 será una semana antes de su realización.

El primer sorteo del año 2026 de la Lotería Fiscal en Panamá se llevará a cabo el 26 de febrero, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad detalló que el cierre de urnas será el 19 de febrero, una semana antes de la fecha del sorteo.

El MEF exhortó a la ciudadanía a entregar sus facturas con anticipación para garantizar su participación, recordando que solo serán válidas las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026.

Detalles para participar en el sorteo de la Lotería Fiscal de Panamá

Para participar, los contribuyentes deberán colocar cinco facturas en un sobre cerrado, acompañado de los datos personales del participante, que incluyen nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico y número telefónico.

Los sobres deberán ser depositados en los buzones autorizados, los cuales estarán ubicados en centros comerciales y oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI) a nivel nacional.

La Lotería Fiscal busca incentivar la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria en el país.

