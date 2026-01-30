¿Cuándo es el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026? Requisitos y fechas clave

El <b>primer sorteo del año 2026 de la <a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal </a>en Panamá</b> se llevará a cabo el <b>26 de febrero</b>, informó el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>. La entidad detalló que el <b>cierre de urnas</b> será el <b>19 de febrero</b>, una semana antes de la fecha del sorteo.El MEF exhortó a la ciudadanía a <b>entregar sus facturas con anticipación</b> para garantizar su participación, recordando que solo serán válidas las facturas emitidas entre el <b>31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026</b>.