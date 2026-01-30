¿Cuándo es el primer sorteo de la Lotería Fiscal 2026? Requisitos y fechas clave

El primer sorteo del año 2026 de la Lotería Fiscal en Panamá se llevará a cabo el 26 de febrero, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad detalló que el cierre de urnas será el 19 de febrero, una semana antes de la fecha del sorteo.

El MEF exhortó a la ciudadanía a entregar sus facturas con anticipación para garantizar su participación, recordando que solo serán válidas las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026.