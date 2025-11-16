Desvíos de MiBus en Panamá Norte: rutas y paradas afectadas este domingo 16 de noviembre

La empresa de transporte MiBus informó que el domingo 16 de noviembre se implementarán desvíos temporales en la vía Panamá Norte debido a los desfiles patrios programados en el área. Las medidas regirán desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Según indicó la empresa, varias paradas permanecerán fuera de servicio durante el tiempo que se mantenga el contraflujo habilitado. Entre las paradas afectadas se encuentran: Porta Norte I, Green City I, Villa María I, Kiosko Arareclis I, Nuevo Progreso I, El Buen Camino I, Sector 9B I y Calle Santa Susana I.