PANAMÁ

Desvíos de MiBus en Panamá Norte: rutas y paradas afectadas este domingo 16 de noviembre

MiBus anuncia desvíos en Panamá Norte este domingo 16 de noviembre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/11/2025 08:58
MiBus informó que este domingo 16 de noviembre se aplicarán desvíos en la vía Panamá Norte debido a los desfiles patrios.

La empresa de transporte MiBus informó que el domingo 16 de noviembre se implementarán desvíos temporales en la vía Panamá Norte debido a los desfiles patrios programados en el área. Las medidas regirán desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Según indicó la empresa, varias paradas permanecerán fuera de servicio durante el tiempo que se mantenga el contraflujo habilitado. Entre las paradas afectadas se encuentran: Porta Norte I, Green City I, Villa María I, Kiosko Arareclis I, Nuevo Progreso I, El Buen Camino I, Sector 9B I y Calle Santa Susana I.

Detalles del desvío de la ruta 096

MiBus detalló que el desvío aplicará específicamente para la ruta 096 Metro–Villa Zaita–Panamá Norte–Metro Cerro Viento.

En el sentido hacia La Cabima, los buses deberán tomar el carril izquierdo al salir de la parada Panamá Norte para incorporarse al contraflujo y continuar su recorrido. La empresa recalcó que, durante este tramo, no se realizarán paradas en ninguna de las ubicaciones afectadas.

En el sentido de retorno, el servicio operará de forma regular, sin cambios en su recorrido.

