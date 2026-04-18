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Información útil

Instituto de Meteorología anuncia inicio gradual de la temporada lluviosa 2026 en Panamá

El Imhpa detalla fechas del inicio de la temporada lluviosa en Panamá
El Imhpa detalla fechas del inicio de la temporada lluviosa en Panamá Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/04/2026 08:00
El IMHPA brindó detalles sobre el arranque escalonado de la temporada lluviosa en distintas regiones de Panamá en 2026.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá) brindó detalles sobre el inicio de la temporada lluviosa 2026 en el país, señalando que el cambio de estación ocurre de forma gradual y no en una fecha única para todo el territorio.

La entidad explicó que la primera lluvia del año marca una transición sostenida de la época seca a la lluviosa, caracterizada por un aumento de la humedad y cambios en los patrones de viento.

Para confirmar el inicio de la temporada lluviosa, el Imhpa toma en cuenta criterios como la acumulación de lluvia —con registros específicos en un período de cinco días consecutivos— y la continuidad de las precipitaciones, es decir, que no existan periodos secos prolongados tras las primeras lluvias.

Imhpa revela la pronóstico del inicio de la temporada lluviosa 2026

Según la Dirección de Climatología, el inicio de la temporada lluviosa 2026 podría darse de forma escalonada en distintas regiones del país. Entre el 26 de abril y el 1 de mayo se prevé en Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y el centro de Veraguas. Luego, del 1 al 5 de mayo en el sur de Veraguas.

En tanto, del 11 al 20 de mayo se espera en Panamá Este y Darién; del 16 al 25 de mayo en Panamá Metro y Norte; y del 21 al 31 de mayo en Los Santos. Finalmente, del 26 de mayo al 5 de junio en Herrera, Coclé y Panamá Oeste.

El Impha también destacó que las regiones del Caribe, como Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y Guna Yala, registran lluvias frecuentes durante todo el año, por lo que no presentan un periodo de transición marcado como en el litoral Pacífico.

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