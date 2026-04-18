Instituto de Meteorología anuncia inicio gradual de la temporada lluviosa 2026 en Panamá

Según la Dirección de Climatología, el inicio de la temporada lluviosa 2026 podría darse de forma escalonada en distintas regiones del país. Entre el 26 de abril y el 1 de mayo se prevé en Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y el centro de Veraguas. Luego, del 1 al 5 de mayo en el sur de Veraguas.En tanto, del 11 al 20 de mayo se espera en Panamá Este y Darién; del 16 al 25 de mayo en Panamá Metro y Norte; y del 21 al 31 de mayo en Los Santos. Finalmente, del 26 de mayo al 5 de junio en Herrera, Coclé y Panamá Oeste.El Impha también destacó que las regiones del Caribe, como Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y Guna Yala, registran lluvias frecuentes durante todo el año, por lo que no presentan un periodo de transición marcado como en el litoral Pacífico.