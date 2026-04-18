Instituto de Meteorología anuncia inicio gradual de la temporada lluviosa 2026 en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá) brindó detalles sobre el inicio de la temporada lluviosa 2026 en el país, señalando que el cambio de estación ocurre de forma gradual y no en una fecha única para todo el territorio.

La entidad explicó que la primera lluvia del año marca una transición sostenida de la época seca a la lluviosa, caracterizada por un aumento de la humedad y cambios en los patrones de viento.

Para confirmar el inicio de la temporada lluviosa, el Imhpa toma en cuenta criterios como la acumulación de lluvia —con registros específicos en un período de cinco días consecutivos— y la continuidad de las precipitaciones, es decir, que no existan periodos secos prolongados tras las primeras lluvias.