Licencia de conducir en Panamá: Costos, tipos y funciones según Sertracen

En Panamá, las licencias de conducir se emiten según el tipo de vehículo y la categoría que requiere cada conductor. ATTT Panamá
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2025 08:30
Las tarifas para obtener, renovar o duplicar una licencia de conducir dependen del tipo de trámite y la edad del conductor.

La empresa Sertracen es la única entidad autorizada para la emisión de licencias de conducir en Panamá. Estas licencias se otorgan según el tipo de vehículo que el conductor utilizará en su rutina diaria, siguiendo las categorías establecidas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El costo de las licencias de conducir varía según el tipo de trámite (primera vez, renovación, duplicado o ampliación) y la edad del solicitante.

Precios de la licencia de conducir en Panamá:

Mujeres de 16 a 54 años:

-Por primera vez: B/. 40.00

-Renovación: B/. 40.00

-Duplicado: B/. 20.00

-Ampliación: B/. 40.00

Mujeres entre 55 años y 69 años:

-Por primera vez: B/. 36.00

-Renovación: B/. 36.00

-Duplicado: B/. 20.00

-Ampliación: B/. 36.00

Mujeres mayores de 70 años

-Por primera vez: B/. 16.00

-Renovación: B/. 16.00

-Duplicado: B/. 10.00

-Ampliación: B/. 16.00

Hombres entre 16 a 59 años

-Por primera vez: B/.40.00

-Renovación: B/.40.00

-Duplicado: B/.20.00

-Ampliación: B/.40.00

Hombres entre 60 a 69 años

-Por primera vez: B/.36.00

-Renovación: B/.40.00

-Duplicado: B/.20.00

-Ampliación: B/.40.00

Hombres mayores de 70 años:

-Por primera vez: B/.16.00

-Renovación: B/.16.00

-Duplicado: B/. 10.00

-Ampliación: B/.16.00

Tipos y funciones de la licencias de conducir en Panamá

El Sertracen presenta las categorías de licencias de conducir en Panamá y las descripciones correspondientes de cada tipo de licencia que se puede solicitar:

Tipo A: Bicicleta

Tipo B: Motocicleta

Tipo C: Automóviles, camionetas y minivanes hasta de nueve pasajeros

Tipo D: Camiones livianos hasta de ocho toneladas y autobuses privados hasta de dieciséis pasajeros. Autoriza a conducir vehículos con vagón que transporten personas.

Tipo E1: Transporte selectivo

Tipo E2: Autobuses de transporte público hasta de dieciséis pasajeros. Autoriza a conducir vehículos con vagón utilizados para transporte público de pasajeros.

Tipo E3: Autobuses de transporte público de más de dieciséis pasajeros

Tipo F: Camiones unitarios de más de ocho toneladas y autobuses de más de dieciséis pasajeros

Tipo G: Camiones combinados

Tipo H: Vehículos de transporte de carga peligrosa

Tipo I: Equipo pesado

Tipo J: Autobuses de transporte colectivo público de pasajeros de empresas públicas

