Licencia de conducir en Panamá: Costos, tipos y funciones según Sertracen

La empresa Sertracen es la única entidad autorizada para la emisión de<b> <a href="/tag/-/meta/licencia-de-conducir">licencias de conducir</a> </b>en Panamá. Estas licencias se otorgan según el tipo de vehículo que el conductor utilizará en su rutina diaria, siguiendo las categorías establecidas por la <a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre"><b>Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</b>.</a>El costo de las licencias de conducir varía según el tipo de trámite (primera vez, renovación, duplicado o ampliación) y la edad del solicitante.<b>Precios de la licencia de conducir en Panamá:</b>Mujeres de 16 a 54 años:<b>-Por primera vez:</b> B/. 40.00<b>-Renovación:</b> B/. 40.00<b>-Duplicado:</b> B/. 20.00<b>-Ampliación:</b> B/. 40.00Mujeres entre 55 años y 69 años:<b>-Por primera vez:</b> B/. 36.00<b>-Renovación:</b> B/. 36.00<b>-Duplicado:</b> B/. 20.00<b>-Ampliación:</b> B/. 36.00Mujeres mayores de 70 años<b>-Por primera vez:</b> B/. 16.00<b>-Renovación:</b> B/. 16.00<b>-Duplicado:</b> B/. 10.00<b>-Ampliación:</b> B/. 16.00 Hombres entre 16 a 59 años<b>-Por primera vez: </b>B/.40.00<b>-Renovación:</b> B/.40.00<b>-Duplicado:</b> B/.20.00<b>-Ampliación:</b> B/.40.00Hombres entre 60 a 69 años<b>-Por primera vez:</b> B/.36.00<b>-Renovación: </b>B/.40.00<b>-Duplicado:</b> B/.20.00<b>-Ampliación: </b>B/.40.00Hombres mayores de 70 años:<b>-Por primera vez: </b>B/.16.00<b>-Renovación:</b> B/.16.00<b>-Duplicado: </b>B/. 10.00 <b>-Ampliación: </b>B/.16.00