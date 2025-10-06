  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Lotería Fiscal en Panamá: Estos son los premios del segundo sorteo

El MEF premia a los ciudadanos que cumplen con la emisión y solicitud de facturas mediante la Lotería Fiscal.
El MEF premia a los ciudadanos que cumplen con la emisión y solicitud de facturas mediante la Lotería Fiscal. DGI Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/10/2025 23:16
El MEF incentiva la cultura tributaria premiando a quienes conservan y presentan sus facturas en la Lotería Fiscal.

La Lotería Fiscal es organizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) premia a las personas naturales que solicitan y presentan facturas fiscales válidas, con el objetivo de incentivar la cultura tributaria en Panamá y la formalidad en las compras.

Según detalló el MEF, los premios se repartirán de la siguiente manera:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

Detalles del segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá

El cierre de urnas para el segundo sorteo será el jueves 23 de octubre de 2025, mientras que el sorteo se realizará el jueves 30 de octubre de 2025.

Para este sorteo, únicamente serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

Requisitos para participar en la Lotería Fiscal de Panamá

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Lo Nuevo