Lotería Fiscal en Panamá: Estos son los premios del segundo sorteo

La <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> es organizado por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> premia a las personas naturales que solicitan y presentan facturas fiscales válidas, con el objetivo de incentivar la cultura tributaria en Panamá y la formalidad en las compras.Según detalló el MEF, los premios se repartirán de la siguiente manera:-5 premios de B/.10,000.00-10 premios de B/.5,000.00-10 premios de B/.1,000.00