Lotería Fiscal en Panamá: Estos son los premios del segundo sorteo

La Lotería Fiscal es organizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) premia a las personas naturales que solicitan y presentan facturas fiscales válidas, con el objetivo de incentivar la cultura tributaria en Panamá y la formalidad en las compras. Según detalló el MEF, los premios se repartirán de la siguiente manera: -5 premios de B/.10,000.00 -10 premios de B/.5,000.00 -10 premios de B/.1,000.00

Detalles del segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá

El cierre de urnas para el segundo sorteo será el jueves 23 de octubre de 2025, mientras que el sorteo se realizará el jueves 30 de octubre de 2025. Para este sorteo, únicamente serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.