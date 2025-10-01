Lotería Fiscal Panamá: Todo sobre el segundo sorteo y cómo participar

La Lotería Fiscal es un sorteo organizado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que premia a las personas naturales que solicitan y presentan facturas válidas, como una forma de incentivar la cultura tributaria y la formalidad en las compras. Cada sorteo se realizará según las fechas establecidas por el MEF, y los premios se repartirán de la siguiente manera: -5 premios de B/.10,000.00 -10 premios de B/.5,000.00 -10 premios de B/.1,000.00

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre: -Nombre completo del remitente. -Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros). -Dirección física. -Correo electrónico. -Número telefónico. Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Detalles del segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá