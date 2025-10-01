  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Lotería Fiscal Panamá: Todo sobre el segundo sorteo y cómo participar

El MEF realizará el segundo sorteo de la Lotería Fiscal a finales del mes de octubre, con el objetivo de incentivar la cultura tributaria en Panamá.
El MEF realizará el segundo sorteo de la Lotería Fiscal a finales del mes de octubre, con el objetivo de incentivar la cultura tributaria en Panamá. DGI
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/10/2025 11:17
La Lotería Fiscal del MEF premia a quienes solicitan facturas válidas, incentivando la cultura tributaria en Panamá.

La Lotería Fiscal es un sorteo organizado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que premia a las personas naturales que solicitan y presentan facturas válidas, como una forma de incentivar la cultura tributaria y la formalidad en las compras.

Cada sorteo se realizará según las fechas establecidas por el MEF, y los premios se repartirán de la siguiente manera:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

Para participar en la Lotería Fiscal deberás cumplir con los siguientes requisitos, los cuales deben colocarse dentro de un sobre:

-Nombre completo del remitente.

-Número de cédula (para panameños), carné de residente permanente emitido por el Tribunal Electoral o pasaporte vigente (para extranjeros).

-Dirección física.

-Correo electrónico.

-Número telefónico.

Es importante señalar que el sobre debe estar debidamente cerrado, ya que cualquier sobre mal sellado será anulado.

Detalles del segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá

Para el segundo sorteo de la Lotería Fiscal en Panamá, solo serán válidas las facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025.

El cierre de urnas será el jueves 23 de octubre de 2025, y el sorteo se llevará a cabo el jueves 30 de octubre de 2025.

Lo Nuevo