Lotería Fiscal Panamá: Todo sobre el segundo sorteo y cómo participar

La <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a></b> es un sorteo organizado por la Dirección General de Ingresos del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, que premia a las personas naturales que solicitan y presentan facturas válidas, como una forma de incentivar la <b>cultura tributaria</b> y la <b>formalidad en las compras</b>.Cada sorteo se realizará según las fechas establecidas por el MEF, y los premios se repartirán de la siguiente manera:-5 premios de B/.10,000.00-10 premios de B/.5,000.00-10 premios de B/.1,000.00