¿Conflicto de interés? Contralor Anel Flores y proyecto de ley sobre bioetanol

El debate público también se centra en el viaje oficial del presidente José Raúl Mulino a Brasil, país referente en el desarrollo del bioetanol, donde Panamá busca fortalecer lazos tras su incorporación al Mercosur. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/de-contralor-o-empresario-juan-diego-vasquez-cuestiona-presencia-de-anel-flores-en-brasil-MG15576875" target="_blank">La presencia de Flores en ese contexto levantó dudas sobre si acudió como parte de la delegación presidencial o por intereses vinculados a su pasado empresarial.</a></b>