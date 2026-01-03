Meduca abre inscripciones para cursos de verano artísticos dirigidos a niños y jóvenes

El Ministerio de Educación (Meduca), a través del Centro de Arte y Cultura, anunció la apertura de inscripciones para sus cursos de verano 2026, dirigidos a niños y jóvenes entre 7 y 18 años, con una variada oferta de disciplinas artísticas y musicales.

Los programas buscan fomentar la creatividad, el desarrollo cultural y las habilidades artísticas durante el período de vacaciones escolares, con opciones accesibles para las familias.

Oferta académica

Entre los cursos disponibles se encuentran guitarra, teclado, dibujo y pintura, así como violín, ukelele y ballet, dependiendo de la sede. Las clases están diseñadas para distintos niveles y edades, permitiendo una formación introductoria y práctica.

Fechas y costos

En el Centro de Arte y Cultura El Cangrejo, las inscripciones estarán abiertas del 5 de enero al 27 de febrero de 2026, con un costo mensual de B/.30.00.

Por su parte, en el Colegio Octavio Méndez Pereira, ubicado en Tumba Muerto, el período de inscripción será del 19 de enero al 20 de febrero de 2026, con un costo mensual de B/.35.00.

Información e inscripciones

Los interesados pueden obtener más información a través del correo arte.cultura@meduca.gob.pa, comunicarse vía WhatsApp al 6267-4678 o llamar al 501-0330.

Con esta iniciativa, Meduca refuerza su compromiso con la educación integral, promoviendo espacios de aprendizaje artístico que contribuyen al desarrollo cultural de niños y jóvenes en todo el país.