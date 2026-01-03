Meduca abre inscripciones para cursos de verano artísticos dirigidos a niños y jóvenes

El <b>Ministerio de Educación (Meduca)</b>, a través del <b>Centro de Arte y Cultura</b>, anunció la apertura de <b>inscripciones para sus cursos de verano 2026</b>, dirigidos a niños y jóvenes <b>entre 7 y 18 años</b>, con una variada oferta de disciplinas artísticas y musicales.Los programas buscan fomentar la creatividad, el desarrollo cultural y las habilidades artísticas durante el período de vacaciones escolares, con opciones accesibles para las familias.<b>Oferta académica</b>Entre los cursos disponibles se encuentran <b>guitarra, teclado, dibujo y pintura</b>, así como <b>violín, ukelele y ballet</b>, dependiendo de la sede. Las clases están diseñadas para distintos niveles y edades, permitiendo una formación introductoria y práctica.<b>Fechas y costos</b>En el <b>Centro de Arte y Cultura El Cangrejo</b>, las inscripciones estarán abiertas <b>del 5 de enero al 27 de febrero de 2026</b>, con un costo mensual de <b>B/.30.00</b>.Por su parte, en el <b>Colegio Octavio Méndez Pereira</b>, ubicado en <b>Tumba Muerto</b>, el período de inscripción será <b>del 19 de enero al 20 de febrero de 2026</b>, con un costo mensual de <b>B/.35.00</b>.<b>Información e inscripciones</b>Los interesados pueden obtener más información a través del correo <b>arte.cultura@meduca.gob.pa</b>, comunicarse vía <b>WhatsApp al 6267-4678</b> o llamar al <b>501-0330</b>.Con esta iniciativa, Meduca refuerza su compromiso con la educación integral, promoviendo espacios de aprendizaje artístico que contribuyen al desarrollo cultural de niños y jóvenes en todo el país.