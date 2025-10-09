Metro de Panamá: Horarios, tarifas y guía del transporte público

El <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b> se ha consolidado como el principal medio de transporte público de la capital panameña. Este sistema se ha convertido en una opción rápida, segura y económica para miles de panameños y turistas que se movilizan diariamente por la ciudad.<b>Actualmente, el servicio cuenta con dos líneas operativas. La Línea 1 conecta Villa Zaíta con Albrook</b>, atravesando el centro de la ciudad, mientras que la <b>Línea 2 enlaza el área de San Miguelito con Nuevo Tocumen</b>, facilitando el acceso a sectores del este capitalino, incluido el Aeropuerto Internacional de Tocumen.Por su parte, <b>la Línea 3 del Metro de Panamá se encuentra en construcción y permitirá extender próximamente el servicio hacia el sector oeste del país</b>, mejorando la conectividad metropolitana y reduciendo los tiempos de traslado entre provincias.El horario de operaciones del Metro de Panamá es el siguiente:<b>-Lunes a viernes: </b>5:00 a.m. – 11:00 p.m.<b>-Sábado: </b>5:00 a.m. – 10:00 p.m.-Domingo y feriados: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.