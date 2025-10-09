Metro de Panamá: Horarios, tarifas y guía del transporte público

El Metro de Panamá se ha consolidado como el principal medio de transporte público de la capital panameña. Este sistema se ha convertido en una opción rápida, segura y económica para miles de panameños y turistas que se movilizan diariamente por la ciudad.

Actualmente, el servicio cuenta con dos líneas operativas. La Línea 1 conecta Villa Zaíta con Albrook, atravesando el centro de la ciudad, mientras que la Línea 2 enlaza el área de San Miguelito con Nuevo Tocumen, facilitando el acceso a sectores del este capitalino, incluido el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por su parte, la Línea 3 del Metro de Panamá se encuentra en construcción y permitirá extender próximamente el servicio hacia el sector oeste del país, mejorando la conectividad metropolitana y reduciendo los tiempos de traslado entre provincias.

El horario de operaciones del Metro de Panamá es el siguiente:

-Lunes a viernes: 5:00 a.m. – 11:00 p.m.

-Sábado: 5:00 a.m. – 10:00 p.m.

-Domingo y feriados: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.