Metro de Panamá: Horarios, tarifas y guía del transporte público

El Metro de Panamá conecta la ciudad de manera rápida y segura.
Emiliana Tuñón
  • 09/10/2025 07:51
Con tarifas económicas y un sistema de pago unificado, el Metro de Panamá continúa facilitando la movilidad en la capital.

El Metro de Panamá se ha consolidado como el principal medio de transporte público de la capital panameña. Este sistema se ha convertido en una opción rápida, segura y económica para miles de panameños y turistas que se movilizan diariamente por la ciudad.

Actualmente, el servicio cuenta con dos líneas operativas. La Línea 1 conecta Villa Zaíta con Albrook, atravesando el centro de la ciudad, mientras que la Línea 2 enlaza el área de San Miguelito con Nuevo Tocumen, facilitando el acceso a sectores del este capitalino, incluido el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por su parte, la Línea 3 del Metro de Panamá se encuentra en construcción y permitirá extender próximamente el servicio hacia el sector oeste del país, mejorando la conectividad metropolitana y reduciendo los tiempos de traslado entre provincias.

El horario de operaciones del Metro de Panamá es el siguiente:

-Lunes a viernes: 5:00 a.m. – 11:00 p.m.

-Sábado: 5:00 a.m. – 10:00 p.m.

-Domingo y feriados: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.

Tarifas del Metro de Panamá

El costo del pasaje en el Metro de Panamá es accesible y fijo para todos los usuarios. El pago se realiza mediante la tarjeta recargable del Metro de Panamá, la cual también puede utilizarse en el sistema de autobuses integrado.

El precio del viaje en la Línea 1 es de B/. 0.35, mientras que el pasaje en la Línea 2 tiene un costo de B/. 0.50.

Recomendaciones para utilizar el Metro de Panamá

-Recarga tu tarjeta con anticipación para evitar contratiempos al ingresar al sistema.

-Evita las horas pico (de 6:00 a 8:00 a.m. y 5:00 a 7:00 p.m.) si deseas viajar con mayor comodidad.

-Mantén tus pertenencias seguras y sigue las indicaciones del personal del Metro en todo momento.

- Como opción de pago, el Metro de Panamá también permite el pago con tarjetas de crédito (Visa y Mastercard).

