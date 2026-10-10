Parque Omar habilita sus instalaciones para quienes busquen refugio tras terremoto

El Parque Recreativo Omar recibirá a personas que no se sientan seguras en sus hogares tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado en Panamá y el temor ante las réplicas que se han producido en el país.

La directora del Parque Recreativo Omar, María del Carmen Salaverry, confirmó a La Estrella de Panamá que quienes necesiten refugiarse en el lugar podrán quedarse a dormir, como alternativa para quienes prefieran no permanecer en sus viviendas tras los movimientos sísmicos.