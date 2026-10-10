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Parque Omar habilita sus instalaciones para quienes busquen refugio tras terremoto

Parque Omar recibirá a personas que no se sientan seguras en sus hogares tras el terremoto
Parque Omar recibirá a personas que no se sientan seguras en sus hogares tras el terremoto José Abel Herrera | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 17:49
Ante el temor por nuevas réplicas, el Parque Omar permanecerá abierto este sábado hasta las 10:00 p. m. para quienes busquen un lugar seguro fuera de casa.

El Parque Recreativo Omar recibirá a personas que no se sientan seguras en sus hogares tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado en Panamá y el temor ante las réplicas que se han producido en el país.

La directora del Parque Recreativo Omar, María del Carmen Salaverry, confirmó a La Estrella de Panamá que quienes necesiten refugiarse en el lugar podrán quedarse a dormir, como alternativa para quienes prefieran no permanecer en sus viviendas tras los movimientos sísmicos.

Este sábado 10 de octubre, el parque permanecerá abierto hasta las 10:00 p. m. Las autoridades señalaron que, tras el último sismo, aumentó la llegada de personas al recinto.

Quienes acudan podrán retirarse cuando lo deseen; sin embargo, una vez que salgan del parque, no podrán volver a ingresar. Por ello, se recomienda tomar en cuenta esta condición antes de salir de las instalaciones.

La medida busca ofrecer un espacio a las personas que sienten temor de permanecer en sus hogares mientras continúan las réplicas tras el terremoto.

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