Parque Omar habilita sus instalaciones para quienes busquen refugio tras terremoto

El Parque Recreativo Omar recibirá a personas que no se sientan seguras en sus hogares tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado en Panamá y el temor ante las réplicas que se han producido en el país.
La directora del Parque Recreativo Omar, María del Carmen Salaverry, confirmó a La Estrella de Panamá que quienes necesiten refugiarse en el lugar podrán quedarse a dormir, como alternativa para quienes prefieran no permanecer en sus viviendas tras los movimientos sísmicos.
Este sábado 10 de octubre, el parque permanecerá abierto hasta las 10:00 p. m. Las autoridades señalaron que, tras el último sismo, aumentó la llegada de personas al recinto.
Quienes acudan podrán retirarse cuando lo deseen; sin embargo, una vez que salgan del parque, no podrán volver a ingresar. Por ello, se recomienda tomar en cuenta esta condición antes de salir de las instalaciones.
La medida busca ofrecer un espacio a las personas que sienten temor de permanecer en sus hogares mientras continúan las réplicas tras el terremoto.
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