PANAMÁ

Planta Potabilizadora de Chilibre reestablece sus operaciones en un 50%

Falla eléctrica afecta operaciones de la Planta Potabilizadora de Chilibre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/11/2025 13:31
Técnicos de la institución se mantienen verificando la subestación eléctrica para restablecer el funcionamiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la Planta Potabilizadora de Chilibre ha reestablecido sus operaciones al 50% de su capacidad, tras sufrir una falla eléctrica, que provocó la suspensión temporal de las operaciones, desde la mañana de este sábado 8 de noviembre.

La entidad informó que el objetivo es que la planta recupere progresivamente el total de sus operaciones. Por el momento, dijo, el equipo de gerencia Metropolitana ya se encuentra realizando los operativos de recuperación de la red.

ENSA confirma falla eléctrica que afectó operaciones de la Planta Potabilizadora de Chilibre

La empresa ENSA reportó que a las 10:31 a.m. de este sábado se registró el disparo de una línea de transmisión, afectando el suministro eléctrico en la provincia de Colón (excepto Costa Abajo), así como en las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

