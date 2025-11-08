Planta Potabilizadora de Chilibre reestablece sus operaciones en un 50%

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la Planta Potabilizadora de Chilibre ha reestablecido sus operaciones al 50% de su capacidad, tras sufrir una falla eléctrica, que provocó la suspensión temporal de las operaciones, desde la mañana de este sábado 8 de noviembre.

La entidad informó que el objetivo es que la planta recupere progresivamente el total de sus operaciones. Por el momento, dijo, el equipo de gerencia Metropolitana ya se encuentra realizando los operativos de recuperación de la red.