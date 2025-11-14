Potabilizadora de Chilibre: Idaan detalla la modernización de su subestación eléctrica

El director del <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan</a></b>), Rutilio Villarreal, informó los detalles de la modernización de la subestación eléctrica de la <b><a href="/tag/-/meta/planta-potabilizadora-de-chilibre-federico-guardia-conte">planta potabilizadora Federico Guardia Conte</a></b>, en Chilibre, mediante la adquisición de nuevos equipos que fortalecerán su operación y la confiabilidad del sistema.Villarreal detalló que la entidad incorporará transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kilovoltios como parte de la fase 2 del programa de modernización de esta planta, que este año cumple 50 años de servicio continuo.La fase 1 del proyecto, ejecutada en su mayoría durante este año, contempló la sustitución de compuertas, rejillas y válvulas instaladas desde 1975, mejoras que incrementaron la eficiencia y seguridad de la producción de agua potable. El director también adelantó que antes de que concluya el 2025 arribarán nuevas bombas para reforzar la capacidad de producción.