Potabilizadora de Chilibre: Idaan detalla la modernización de su subestación eléctrica

La potabilizadora de Chilibre entrará en nueva fase de modernización eléctrica.
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2025 12:09
El Idaan modernizará subestación eléctrica de la planta de potabilizadora de Chilibre y recibe aprobación de fondos para nuevos proyectos.

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, informó los detalles de la modernización de la subestación eléctrica de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, mediante la adquisición de nuevos equipos que fortalecerán su operación y la confiabilidad del sistema.

Villarreal detalló que la entidad incorporará transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kilovoltios como parte de la fase 2 del programa de modernización de esta planta, que este año cumple 50 años de servicio continuo.

La fase 1 del proyecto, ejecutada en su mayoría durante este año, contempló la sustitución de compuertas, rejillas y válvulas instaladas desde 1975, mejoras que incrementaron la eficiencia y seguridad de la producción de agua potable. El director también adelantó que antes de que concluya el 2025 arribarán nuevas bombas para reforzar la capacidad de producción.

Luz verde a nuevos fondos para el Idaan: Así se repartirán los recursos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó los fondos para la compra de los nuevos transformadores, mediante traslados de partida por $3.175.000 y $2.900.000.

Adicionalmente, se avalaron otros traslados para avanzar con proyectos de inversión del Idaan, entre ellos:

$1.2 millones para la nueva planta potabilizadora de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, que registra un 58% de avance.

$2 millones para la planta potabilizadora de Villa María, en Darién.

Finalmente, se aprobó un traslado de $3.5 millones destinado al pago de primas de antigüedad adeudadas a exfuncionarios del Idaan, como reconocimiento a sus años de servicio.

