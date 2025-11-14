Potabilizadora de Chilibre: Idaan detalla la modernización de su subestación eléctrica

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, informó los detalles de la modernización de la subestación eléctrica de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, mediante la adquisición de nuevos equipos que fortalecerán su operación y la confiabilidad del sistema.

Villarreal detalló que la entidad incorporará transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kilovoltios como parte de la fase 2 del programa de modernización de esta planta, que este año cumple 50 años de servicio continuo.

La fase 1 del proyecto, ejecutada en su mayoría durante este año, contempló la sustitución de compuertas, rejillas y válvulas instaladas desde 1975, mejoras que incrementaron la eficiencia y seguridad de la producción de agua potable. El director también adelantó que antes de que concluya el 2025 arribarán nuevas bombas para reforzar la capacidad de producción.