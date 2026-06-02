¿Quiere ser guía turístico en Panamá? ATP abre inscripción nacional y estos son los pasos

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que mantiene abierta hasta el próximo 11 de junio la primera convocatoria nacional de 2026 para la renovación y trámite de carnés de guías turísticos en todas las provincias del país.

La iniciativa busca fortalecer y profesionalizar el sector turístico panameño, facilitando que tanto guías en ejercicio como nuevos aspirantes puedan regularizar su situación y obtener la acreditación oficial para desempeñar esta actividad.

Según informó la ATP, el proceso forma parte de una estrategia de descentralización que permitirá a los interesados realizar los trámites sin necesidad de trasladarse a la capital, ampliando así las oportunidades de participación en todo el territorio nacional.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a dos grupos principales:

Guías turísticos que necesiten renovar su carnet vigente.

Personas interesadas en obtener por primera vez la acreditación oficial como guía turístico.

Los participantes deberán prepararse utilizando el Manual de Estudio oficial proporcionado por la ATP y posteriormente presentar un examen de evaluación.

Quienes aprueben la prueba recibirán una notificación por correo electrónico con las instrucciones para continuar el proceso de acreditación.

¿Qué sucede después de aprobar el examen?

Tras superar la evaluación, la ATP emitirá una nota dirigida al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), documento que permitirá a cada participante gestionar su aviso de operación como persona natural.

Una vez completado ese trámite, los aspirantes deberán entregar la documentación requerida para obtener o renovar su carnet de guía turístico.

Requisitos para obtener o renovar el carnet

Entre los documentos solicitados por la ATP se encuentran:

Certificado vigente de técnicas básicas de primeros auxilios emitido por entidades acreditadas.

Certificación de dominio de un idioma adicional al español.

Documentos que acrediten experiencia laboral o formación como guía turístico, en el caso de quienes ya ejercen la actividad.

Copia de cédula de identidad personal.

Formulario de inscripción.

Copia del aviso de operación como guía de turismo.

Fecha límite para inscribirse

Los interesados tendrán hasta el jueves 11 de junio para participar en esta convocatoria nacional, considerada una de las principales oportunidades del año para regularizar y fortalecer la actividad de guía turístico en Panamá.

La ATP reiteró el llamado a los profesionales del sector y a los nuevos aspirantes a completar el proceso dentro del plazo establecido para formar parte de la oferta turística formal del país.