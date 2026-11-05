Tarde y noche lluviosa este jueves 5 de noviembre, advierte el Imhpa

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para la tarde y noche de este jueves 5 de noviembre condiciones lluviosas en diferentes regiones del país, con cielo nublado, aguaceros dispersos y tormentas eléctricas tanto en el Caribe como en el Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la tarde se esperan lluvias y aguaceros dispersos, acompañados de tormentas de intensidad variable, desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón. En el resto de esta región se prevén aguaceros aislados con tormentas.