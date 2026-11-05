Tarde y noche lluviosa este jueves 5 de noviembre, advierte el Imhpa

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para la tarde y noche de este jueves 5 de noviembre condiciones lluviosas en diferentes regiones del país, con cielo nublado, aguaceros dispersos y tormentas eléctricas tanto en el Caribe como en el Pacífico.
En la vertiente del Caribe, durante la tarde se esperan lluvias y aguaceros dispersos, acompañados de tormentas de intensidad variable, desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón. En el resto de esta región se prevén aguaceros aislados con tormentas.
Para la noche, el Imhpa pronostica cielo nublado y algunas lluvias dispersas hacia el Caribe Occidental, mientras que en el resto de la vertiente se esperan precipitaciones aisladas.
En tanto, en la vertiente del Pacífico, la tarde estará marcada por aguaceros dispersos de moderados a fuertes, con tormentas, desde Chiriquí hasta Coclé. En el resto de la región se esperan lluvias aisladas con tormentas de intensidad moderada.
Durante la noche persistirán las lluvias y aguaceros dispersos desde Chiriquí hasta la península de Azuero, mientras que en el resto del país se prevén cielos nublados y precipitaciones aisladas.
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